Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right'യാ ​ഹ​ബീ​ബി'...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:40 AM IST

    'യാ ​ഹ​ബീ​ബി' പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പവത്​ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യാ ​ഹ​ബീ​ബി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പവത്​ക​രി​ച്ചു
    cancel

    ദ​മ്മാം: കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ എ​ൻജിനീ​യ​ർ സി ​ഹാ​ഷിം ഓ​ർ​മ്മ​പു​സ്ത​കം 'യാ ​ഹ​ബീ​ബി'​യു​ടെ സൗ​ദി​ത​ല പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി മീ​റ്റും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​ര​ണ​യോ​ഗ​വും കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വി​ശ്യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം സി ​സി സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യി​രു​ന്ന സി ​ഹാ​ഷിം എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റു​ടെ ജീ​വി​തം പ​റ​യു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന 'യാ ​ഹ​ബീ​ബി' എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം സെ​പ്തം​ബ​ർ 18 ന് ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് എ​ട്ട് മ​ണി​ക്ക് ദ​മ്മാം ഫൈ​സ​ലി​യ യൗ​മു​ൽ ഖാ​ഹ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ഇ​റാം ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ധീ​ഖ് അ​ഹ്‌​മ്മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കും. മു​സ്ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സി.​പി സൈ​ദ​ല​വി ഹാ​ഷിം എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റും സി​ദ്ധീ​ഖ്‌ പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​റു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​മാ​ണ് രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള, മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, ഷാ​ജി ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഖാ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, കാ​ദ​ർ മാ​ഷ്, അ​മീ​റ​ലി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി.(​കോ​ർ​ഡി​നേ​​റ്റേ​ഴ്സ്), സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ഉ​മ്മ​ർ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, മു​ഷ്ത്താ​ക് പേ​ങ്ങാ​ട്, സ​മ​ദ് കെ.​പി വേ​ങ്ങ​ര, സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ, ബാ​വ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ല​ത്തീ​ഫ് ഖ​ഫ്ജി (സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​ർ), ഹു​സൈ​ൻ വേ​ങ്ങ​ര, അ​സീ​സ് എ​രു​വാ​ട്ടി, അ​റ​ഫാ​ത് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, മ​ൻ​സൂ​ർ റ​ഹീ​മ, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ഖ​വി, സു​ബൈ​ർ വ​യ​നാ​ട്, സ​ഫീ​ർ അ​ച്ചു, സ്വാ​ദി​ഖ് എ​റ​ണാം​കു​ളം, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, അ​മീ​ൻ ക​ളി​യി​കാ​വി​ള, നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), റ​ഹ്മാ​ൻ കാ​ര​യാ​ട് (ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ഗ​സാ​ൽ (ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മു​ജീ​ബ് കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ഫി, ബ​ഷീ​ർ വെ​ട്ടു​പാ​റ, ജ​മാ​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി, ഫ​ഹ​ദ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി, സു​ൽ​ഫി അ​ൽ ഹ​സ്സ, ഖാ​ദ​ർ അ​ണ​ങ്കൂ​ർ.(​വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സൈ​ത​ല​വി പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, ബ​ഷീ​ർ ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, ക​ലാം മീ​ഞ്ച​ന്ത, ഫൈ​സ​ൽ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, ശ​രീ​ഫ് പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ ഉ​പ്പ​ട, മ​ൻ​സൂ​ർ തി​ര​ത​ല്ലൂ​ർ, ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ, റി​യാ​സ് ബ​ഷീ​ർ, ഷ​മീ​ർ ഷാ​ൻ കൊ​ല്ലം (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ടി.​ടി ക​രീം വേ​ങ്ങ​ര.(​പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ: ഷ​റ​ഫു കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ആ​ബി​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രേ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.കെ.​എം.​സി.​സി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്രാ​വി​ശ്യ ആ​ക്റ്റിം​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം വേ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിം​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കാ​ര​യാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccGulf Newssaudi Eastern ProvinceSaudi Arabia News
    News Summary - 'Ya Habibi' publication event; Welcome group formed
    Similar News
    Next Story
    X