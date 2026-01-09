Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:44 AM IST

    ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ ‘എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും’ ഉ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ ‘എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും’ ഉ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും
    cancel
    camera_alt

    ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ ‘എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും’ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ ‘എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും’ ഉ​ത്സ​വം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഒ​രു നേ​ട്ട​മാ​ണ്’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ അ​ൽ​റു​ദ്ദ​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ വി​വ​ർ​ത്ത​ന അ​തോ​റി​റ്റി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വം ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 15 വ​രെ (ഏ​ഴ് ദി​വ​സം) നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സാ​ഹി​ത്യം, അ​റി​വ്, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ക്രി​യേ​റ്റി​വ് സി​റ്റീ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​യു​ക്ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന​ഗ​ര​മാ​ണ് ത്വാ​ഇ​ഫ്. ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ത്വാ​ഇ​ഫി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് അ​തി​െൻറ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക നി​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാ​ഹി​ത്യ പൈ​തൃ​ക​വും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും സൃ​ഷ്​​ടി​പ​ര​വും ബൗ​ദ്ധി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ​രി​പോ​ഷ​ണ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഈ ​ഉ​ത്സ​വം സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും വി​നോ​ദ​ത്തി​​ന്റെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​​ന്റെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും ഇ​ത് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ക​വി​താ വാ​യ​ന, സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ക​ട​ന ക​ല​ക​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ത്സ​വ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:taiffestivalWritersgulfreaders
    News Summary - ‘Writers and Readers’ Festival to begin today in Taif
    Similar News
    Next Story
    X