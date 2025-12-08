Begin typing your search above and press return to search.
    8 Dec 2025 10:59 AM IST
    8 Dec 2025 10:59 AM IST

    അ​ഴി​മ​തി​ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ക'

    അ​ഴി​മ​തി​ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ക'
    ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ

    റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഭ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​വും നി​ല​ച്ചു​പോ​യ വി​ക​സ​ന​വും ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വി​കാ​രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ഈ ​വി​കാ​രം സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നും ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നേ​തൃ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി മോ​ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന വി​വി​ധ അ​ഴി​മ​തി​യും ക​വ​ർ​ച്ച​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ു. ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​കു​മോ എ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ൽ സി.​പി.​എം, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ബി.​ജെ.​പി ര​ഹ​സ്യ​ബാ​ന്ധ​വ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. സം​ഘ് പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളു​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ൾ, ഇ​തു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര സ​ങ്ക​ൽ​പ​വും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ്ദ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​സ്ഹാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല, നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ഞ്ചാ​ല​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് താ​ഴേ​ക്കോ​ട്, സ​ഹീ​ർ മാ​ഞ്ഞാ​ലി, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, നാ​ണി മാ​സ്റ്റ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ല്ലി, നാ​സ​ർ കോ​ഴി​ത്തൊ​ടി, ന​സീ​റു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ, ന​സീ​ർ പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്, നി​തേ​ഷ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് , സ​ക്ക​റി​യ്യ ആ​റ​ളം, നാ​സ​ർ വ​യ​നാ​ട്, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ, അ​യ്യൂ​ബ് പ​ന്ത​ളം, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ഷ​ഹീ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ലി​യാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

