Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:56 AM IST

    ‘ദറഇയ നൈറ്റ്സ്’ പരിപാടിയിൽ അതിഥികളായി ഗുസ്തി താരങ്ങളും

    ‘ദറഇയ നൈറ്റ്സ്’ പരിപാടിയിൽ അതിഥികളായി ഗുസ്തി താരങ്ങളും
    ദ​റ​ഇ​യ നൈ​റ്റ്സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ദ​റ​ഇ​യ സീ​സ​ൺ’ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘ദ​റ​ഇ​യ നൈ​റ്റ്സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വേ​ൾ​ഡ് റെ​സ്‌​ലി​ങ് എ​ൻ​റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെൻറ്​ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര വി​നോ​ദ, ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും റി​യാ​ദി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റാ​ൻ പോ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​വു​മാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. വേ​ൾ​ഡ് റെ​സ്‌​ലി​ങ് എ​ൻ​റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെൻറ്​ സൂ​പ്പ​ർ​സ്​​റ്റാ​റു​ക​ളാ​യ റാ​ൻ​റി ഓ​ർ​ട്ട​ൺ, ലി​വ് മോ​ർ​ഗ​ൻ, ഗ്രേ​സ​ൺ വാ​ല​ർ, ഓ​മോ​സ്, ടി​ഫാ​നി സ്ട്രാ​റ്റ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദ​റ​ഇ​യ നൈ​റ്റ്സ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സൗ​ദി വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ചാ​ണ് ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വേ​ൾ​ഡ് റെ​സ്‌​ലി​ങ് എ​ൻ​റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെൻറി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ക്സ് ക്ലൂ​സീ​വ് ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​ച​ര​ണ​വും ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ഴ്ച​ക​രെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ദ​റ​ഇ​യ സീ​സ​ൺ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​നോ​ദ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി, റി​യാ​ദ് സീ​സ​ൺ, സൗ​ദി ടൂ​റി​സം അ​തോ​റി​റ്റി, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വ​ൻ​റ്​​സ്​ സെൻറ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ റോ​യ​ൽ റം​ബി​ൾ ഇ​വ​ൻ​റും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം വേ​ൾ​ഡ് റെ​സ്‌​ലി​ങ് എ​ൻ​റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെൻറ്​ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​വ​ൻ​റാ​യ റെ​സി​ൽ​മാ​നി​യ 43ഉം ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​​ന്റെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
