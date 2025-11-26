Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലോ​ക സ​യാ​മീ​സ്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:48 AM IST

    ലോ​ക സ​യാ​മീ​സ്​ ദി​നം; സ​യാ​മീ​സ് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ​​ -ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക സ​യാ​മീ​സ്​ ദി​നം; സ​യാ​മീ​സ് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ​​ -ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ
    cancel
    camera_alt

     ലോ​ക സ​യാ​മീ​സ് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്​​ടാ​വും കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക സ​യാ​മീ​സ് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് സി​റ്റി​യി​ൽ ‘വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലേ​ക്ക്: സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ​യും വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ ഒ​രു ലോ​കം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റും യു​നി​സെ​ഫും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​റ​ബീ​അ.

    ആ​ഗോ​ള ആ​രോ​ഗ്യ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക സം​യോ​ജ​ന​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​​ന്റെ​യും ഉ​ദാ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ 24 ലോ​ക സ​യാ​മ​സീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ ദി​ന​മാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​തി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും ഇ​ത് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു.


    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ദു​ർ​ബ​ല​വു​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ​വ​ർ. പ​ല ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​വി​ല്ല. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ​റ​ബീ​അ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, ചി​കി​ത്സ, പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 1990ലാ​ണ് സൗ​ദി ശ​സ്​​ത്ര​ക്രി​യ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ വേ​ർ​പെടു​ത്ത​ൽ ശ​സ്​​ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തു​വ​രെ അ​ഞ്ച് ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 28 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 152 സ​യാ​മീ​സ്​ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്​​തു. അ​തി​ൽ സാ​ധ്യ​മെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 67 സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. ആ 62 ​ജോ​ടിക​ളും ഇ​ന്ന്​ സ​ന്തോ​ഷ​പൂ​ർ​വം സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്നു.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കുശേ​ഷം സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ, മാ​ന​സി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഡോ. ​റ​ബീ​അ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfSaudi ArabiaWorld Siamese Day.
    News Summary - World Siamese Day; Saudi Arabia pays great attention to Siamese breeding program - Dr. Abdullah Al-Rabiah
    Similar News
    Next Story
    X