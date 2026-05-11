Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലോക പ്രശസ്​ത ന്യൂ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 May 2026 6:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 6:07 PM IST

    ലോക പ്രശസ്​ത ന്യൂ ഹേവൻ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി കാമ്പസ് റിയാദിലെ മിസ്ക് സിറ്റിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു; ഈ വർഷം തന്നെ പ്രവേശനം

    text_fields
    bookmark_border
    ലോക പ്രശസ്​ത ന്യൂ ഹേവൻ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി കാമ്പസ് റിയാദിലെ മിസ്ക് സിറ്റിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു; ഈ വർഷം തന്നെ പ്രവേശനം
    cancel
    camera_alt

    പ്രശസ്​തമായ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ഹേവൻ സർവകലാശാലയുടെ കാമ്പസ് റിയാദിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച കരാർ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ

    റിയാദ്: പ്രശസ്​തമായ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ഹേവൻ സർവകലാശാലയുടെ കാമ്പസ്​ സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ നോൺ-പ്രോഫിറ്റ് സിറ്റിയായ ‘മിസ്ക് സിറ്റി’യുമായി സഹകരിച്ചാണ് സർവകലാശാല പുതിയ കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മിസ്ക് നഗരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലാ കാമ്പസാണിത്. മിസ്ക് സിറ്റിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ-വിജ്ഞാന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം നവീകരണം, നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ), സംരംഭകത്വം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തെ യുവപ്രതിഭകളെ ശാക്തീകരിക്കാനും വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മിസ്ക് സിറ്റി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. 2026-ലെ ശരത്കാല സെമസ്​റ്റർ മുതലായിരിക്കും സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകി തുടങ്ങുക.

    ആധുനിക തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. സംരംഭകത്വവും നവീകരണവും, ഇ-സ്പോർട്‌സ്, ഡിജിറ്റൽ ഗെയിമിംഗ് മാനേജ്‌മെന്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, സ്‌പോർട്‌സ് മാനേജ്‌മെൻറ്​ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ ബിരുദ പഠനം നടത്താം.

    കൂടാതെ, ബിസിനസ് മേഖലയിലും ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളും സർവകലാശാല ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റിയാദിലെത്തുന്ന ഈ പ്രമുഖ വിദേശ സർവകലാശാല മേഖലയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:admissionRiyadhuniversity campus
    News Summary - World-renowned New Haven University campus opens in Misk City, Riyadh; admissions to begin this year
    Similar News
    Next Story
    X