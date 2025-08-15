Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Aug 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 10:17 AM IST

    ലോ​ക അ​വ​യ​വ​ദാ​ന ദി​നം; 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 10 വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്

    kfshrc
    റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി)

    റി​യാ​ദ്: അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13 ന് ​ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക അ​വ​യ​വ​ദാ​ന ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 10 വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി). 'തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കെ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി വൃ​ക്ക മാ​റ്റിവെക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി ആ​ഗോ​ള റെ​ക്കോ​ഡ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    വൃ​ക്ക, പാ​ൻ​ക്രി​യാ​സ് ട്രാ​ൻ​സ്പ്ലാ​ൻ​റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​മാ​ശരി, ഡോ. ​താ​രി​ഖ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മി​ക​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.' ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​വ​യ​വ മാ​റ്റി​വെക്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഇ​ഹാ​ബ് അ​ബു​ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രൊ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം.

    അ​വ​യ​വ മാ​റ്റി​വെക്ക​ലി​ൽ ആ​ഗോ​ള സ്ഥാ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഈ ​സം​ഭ​വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത, മ​ൾ​ട്ടി ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഏ​കോ​പ​നം, ദാ​താ​വ്-​സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​വ് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ ട്രാ​ൻ​സ്പ്ലാ​ൻ​റ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വി​പു​ല​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഡോ. ​ഇ​ഹാ​ബ് അ​ബു​ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    1981 ൽ ​അ​വ​യ​വ മാ​റ്റി​വ​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം 5,000-ത്തി​ല​ധി​കം വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. 2011 ൽ ​ട്രാ​ൻ​സ്പ്ലാ​ൻ​റ് പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 500-ാമ​ത്തെ ട്രാ​ൻ​സ്പ്ലാ​ൻ​റ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ കെ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 80 കു​ട്ടി​ക​ളി​ലു​ള്ള വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2023 ലും 2024 ​ലും മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച 250 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 15-ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ശു​പ​ത്രി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് റാ​ങ്കിം​ഗി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ​യും മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യും സ്ഥാ​പ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 2024 ൽ ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച 250 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി റാ​ങ്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടാ​തെ ന്യൂ​സ് വീ​ക്ക് മാ​സി​ക​യു​ടെ 2025 ലെ ​മി​ക​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും സ്ഥാ​പ​നം ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

    News Summary - World Organ Donation Day; World record set by performing 10 kidney transplant surgeries in 48 hours
