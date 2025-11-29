Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലോ​ക ഒ​ലി​വ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:28 PM IST

    ലോ​ക ഒ​ലി​വ് വൃ​ക്ഷ​ദി​നം; സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​ലി​വ് ഉ​ൽപാ​ദ​നം 3,51,000 ട​ണ്ണാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക ഒ​ലി​വ് വൃ​ക്ഷ​ദി​നം; സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​ലി​വ് ഉ​ൽപാ​ദ​നം 3,51,000 ട​ണ്ണാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഒ​ലി​വ് ഉ​ൽപാ​ദ​നം 3,51,000 ട​ണ്ണാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ലി​വി​​ന്റെ കൃ​ഷി വി​സ്തൃ​തി വ്യാ​പി​ച്ച​തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഈ ​​നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും 1.8 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഫ​ലം കാ​യ്ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ ഒ​ലി​വ് മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 2.15 കോ​ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യും ന​വം​ബ​ർ 26ലെ ​ലോ​ക ഒ​ലി​വ് വൃ​ക്ഷ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സൗ​ദി​യി​ലെ ഒ​ലിവ്​ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ദേ​ശീ​യ കാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​വി​ള ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​സ്ഥി​ര കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യും വി​സ്തൃ​തി​യി​ലും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും മു​ൻ​നി​ര ഒ​ലി​വ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി സൗ​ദി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​വും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ലി​വ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ അ​ൽ​ജൗ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 2,90,000 ട​ൺ. ഏ​ക​ദേ​ശം 1.8 കോ​ടി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 1.5 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കാ​യ്ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. 19,500 ട​ൺ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും 8,96,000ൽ ​അ​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള ഹാ​ഇ​ൽ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ത​ബൂ​ക്കി​ൽ 18,700 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം ഒ​ലി​വ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​വി​ടെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഒ​ലി​വ് മ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 18,000 ട​ൺ ഒ​ലീ​വ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു. 8,60,000 മ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ഷി ചെ​യ്തു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന അ​ള​വ് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്.

    കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ജ​ല​വി​നി​യോ​ഗം, ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഭൂ​വി​നി​യോ​ഗം, ആ​ധു​നി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന രീ​തി​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​ഘ​ടി​ത വ്യാ​പ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ലെ ഒ​ലി​വ് കൃ​ഷി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ലി​വും അ​തി​​ന്റെ ഓ​യി​ലും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​വും ചി​കി​ത്സാ​പ​ര​വു​മാ​യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഒ​ലി​വ് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ലി​വ് മ​ര​ത്തി​​ന്റെ പ​ങ്ക്, സ​മാ​ധാ​ന​വു​മാ​യു​ള്ള അ​തി​​ന്റെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ബ​ന്ധം, മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ തീ​ര​ത്ത് വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള വേ​രു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 2019ലാ​ണ് യു​നെ​സ്കോ ലോ​ക ഒ​ലി​വ് മ​ര​ദി​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsproductiongulfSaudi ArabiaOlive trees
    News Summary - World Olive Tree Day; Olive production in Saudi Arabia rises to 3,51,000 tons
    Similar News
    Next Story
    X