    date_range 15 May 2026 7:02 AM IST
    date_range 15 May 2026 7:02 AM IST

    ജുബൈലിൽ ലോക നഴ്സസ് ദിനം ആഘോഷിച്ചു; ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദരവ്

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ലോ​ക ന​ഴ്സ​സ് ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി​ല്യം വ​ർ​ക്കി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) ജു​ബൈ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലും സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ലോ​ക ന​ഴ്സ​സ് ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സോ​ണി​യ ഹാ​രി​സ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ഷി​ഫ അ​ൽ ജു​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ വി​ല്യം വ​ർ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​നീ​ഫ, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന റോ​സ​മ്മ ജോ​ർ​ജ് (ജു​ബൈ​ൽ റോ​യ​ൽ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി), ബി​ന്ദു തോ​മ​സ് (ജു​ബൈ​ൽ അ​ൽ​മ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി) എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ച്ചു. എ​ന​ർ​ജി പ്ല​സ് ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സീ​ഖ് ചോ​നാ​രി ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഫ​ല​കം ന​ൽ​കി. ഇ​വ​ന്റ് ഫോ​റം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​കു സു​ഗ​ത​ൻ, വി​ല്യം വ​ർ​ക്കി എ​ന്നി​വ​ർ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​നു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​നീ​ഫ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    നി​ഖി​ല ജോ​സ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​രീം കീ​മോ, ഷ​ഫീ​ഖ്, സ​ജ​ൻ, അ​ഖി​ൽ സ​ണ്ണി, സൗ​പ​ർ​ണ്ണി​ക അ​നി​ൽ, മി​ഷേ​ൽ ദി​നു, സൗ​ജ​ന്യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. മി​യ അ​നൂ​പ്, ആ​ര്യ തം​ബോ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ഡ്യു​യ​റ്റ് പ്ര​ക​ട​ന​വും അ​ല​ങ്കൃ​ത വി​വേ​ക് സോ​ളോ ഡാ​ൻ​സും ഹ​യാ​ത്ത് മ​രി​യ​യും കൂ​ട്ടു​കാ​രും സം​ഘ​നൃ​ത്ത​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വി​ല്യം വ​ർ​ക്കി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഡി. ​അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ശി​ഹാ​വു​ദ്ധീ​ൻ റാ​വു​ത്ത​ർ, മ​റി​യാ​മ്മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കൗ​ൺ​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് സി​ൻ​ജോ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:jubailWMFWorld Nurses' DaySaudi Arabia
    News Summary - World Nurses Day celebrated in Jubail; Health workers honored
