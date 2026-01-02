Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:56 AM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​​ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ

    പു​തു​വ​ർ​ഷാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​​ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ
    റി​യാ​ദ്: പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ വ​ര​വേ​റ്റ് വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ. റി​യാ​ദ് മ​ല​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​വും കേ​ക്ക് മു​റി​യും ന​ട​ന്നു.

    രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ്, അ​ഞ്ജു ആ​ന​ന്ദ്, ക്രി​സ്, റി​സ്​​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​രു​ൺ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡി.​ജെ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് മേ​ളം ടീം ​അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ക്രി​സ്തു​മ​സ് ക​രോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​റി അം​ഗം ശി​ഹാ​ബ് കോ​ട്ടു​കാ​ട്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വ​ല്ലി ജോ​സ്, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി സു​നി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ജി​ൻ നി​ഷാ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഞ്ജു രാ​ഹു​ൽ, സി.​എ​സ്. ബി​നു, ആ​തി​ര അ​ജ​യ്, രാ​ഹു​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഷാ​ഹി​ന തി​യ്യാ​ട്ടി​ൽ, അ​ജ​യ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സി​ബി​ൻ കെ. ​ജോ​ൺ, ജോ​സ് ആ​ൻ​റ​ണി ത​റ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

