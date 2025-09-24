Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 8:59 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യ​തി​ലൊ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഡ​ബ്ലി​യു.​എം.​എ​ഫ് റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ‘ഇ​ന്നോ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളും മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പ്, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, പു​ലി​ക​ളി, കാ​വ​ടി​യാ​ട്ട​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഉ​ത്സ​വ​പ്ര​തീ​തി ന​ൽ​കി​യ പ്ര​വാ​സോ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​ത്ന​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ വൈ. ​സാ​ബി​ർ, എം​ബ​സി കോ​മേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് പ്ര​ജി​ത് മാ​ത്യു, അ​ൽ​ശി​ഫാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ദ്രീ​സ്, അ​ൽ റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഷ്താ​ഖ്, വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗം ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, മോ​ഡ​ലും മി​സ് ദു​ബൈ​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഇ​ഷ ഫ​ർ​ഹ ഖു​റൈ​ഷി, ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​നാ​സ് അ​യ്യൂ​ബ്, വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വ​ല്ലി ജോ​സ്, റി​യാ​ദ് വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ബ്രീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഞ്ജു അ​നി​യ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഞ്ജു ആ​ന​ന്ദ്, കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കാ​ർ​ത്തി​ക, സ​നു മ​ച്ചാ​ൻ, ഷം​നാ​ദ് കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ, നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക​ശ്ശേ​രി, ഷൈ​ജു പ​ച്ച, ജ​യിം​സ് മാ​ത്യു, ന​വാ​സ് ഓ​പി​സ്, ആ​ക​ർ​ശ് മ​സ്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വേ​ദി​ക​ളി​ൽ മാ​വേ​ലി​യു​ടെ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ ജോ​സ് ആ​ന്റ​ണി​യെ​യും ബാ​ബു, സൂ​സ​മ്മ ബാ​ബു, ഖു​ർ​സി​ദ ഗൗ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​തി​ര്‍ന്ന കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ആ​യി​ര​മാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ദ്യ​യും റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​ന്റെ ചെ​ണ്ട മേ​ള​വും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​നീ​ഷ്, ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, ഇ​ല്യാ​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ, റി​ജോ​ഷ്, ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​ർ, കെ.​ടി. ക​രിം, ഹ​മാ​നി റ​ഹ്മാ​ൻ, സു​ബി സ​ജി​ൻ, റി​സ്‌​വാ​ന, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ്, മി​നു​ജ, രാ​ഹു​ൽ, സ​ഫീ​റ​ലി, ലു​ബൈ​ബ്, ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, ഷാ​ഫി നി​ല​മ്പൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് അ​പ്പ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ജി​ൻ നി​ഷാ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

