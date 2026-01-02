Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 8:34 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് ജു​ബൈ​ലി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് ജു​ബൈ​ലി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    സോ​ണി​യ ഹാ​രി​സ​ൺ മോ​റി​സി​സ്​ (പ്ര​സി), അ​നി​ൽ മാ​ളൂ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര), വി​വേ​ക്​ (ട്ര​ഷ), പ്ര​ശാ​ന്ത് (വൈ. ​പ്ര​സി)

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: 167 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വി​യ​ന്ന ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​​ന്റെ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ലാ​യി ജു​ബൈ​ലി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജു​ബൈ​ലി​ലെ ലെ​റ്റ്സ് ഈ​റ്റ് റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 30ഓ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്ഹോ​ക് ക​മ്മ​റ്റി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ടീ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ വ​ർ​ഗീ​സ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ദ​സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദ​മ്മാം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​വാ​സ് ചൂ​നാ​ട​ൻ ജു​ബൈ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​ബീ​ർ ആ​ക്കോ​ട് മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    അ​ഡ്ഹോ​ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി സോ​ണി​യ ഹാ​രി​സ​ൺ മോ​റി​സി​സ്​ (പ്ര​സി), അ​നി​ൽ മാ​ളൂ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര), വി​വേ​ക്​ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), പ്ര​ശാ​ന്ത് (വൈ​സ് പ്ര​സി) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ദ​മ്മാം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​രാ​ജ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ച​ന്ദ​ൻ ഷേ​ണാ​യി, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ലേ​ഖ​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, വി​വേ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഹാ​രി​സ​ൺ മോ​റി​സ്, മ​റി​യം ആ​ൻ​റ​ണി, ടീ​ന അ​ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​നി​ൽ ജി. ​നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സോ​ണി​യ ഹാ​രി​സ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

