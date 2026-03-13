Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 March 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 12:02 PM IST

    വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ അൽഖർജ് കൗൺസിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം

    വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ അൽഖർജ് കൗൺസിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം
    റിയാദ്: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യു.എം.എഫ്) അൽഖർജ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽഖർജിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറിലധികം മലയാളി കുടുംബങ്ങളും അംഗങ്ങളും ഈ സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കുചേർന്നു. വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസധാരകളിലുള്ളവർ ഒത്തുചേർന്നത് സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിനും പരസ്പര ധാരണ വളർത്തുന്നതിനും മികച്ച അവസരമൊരുക്കി.

    പ്രവാസലോകത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ മലയാളികൾക്കിടയിലെ ഐക്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് അൽഖർജ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളായ ആൽബിൻ ആന്റോ, രതീഷ് രാഘവൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കെ.എം.സി.സി, കേളി, പി.എം.എഫ്, ഒ.ഐ.സി.സി, ദിശ, നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എഫ്.സി എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.

