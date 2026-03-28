    date_range 28 March 2026 7:56 AM IST
    date_range 28 March 2026 7:56 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു

    വ​നി​താ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നെ​ത്തി​യ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദ​മ്മാം: വ​നി​താ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​ന്നൂ​റോ​ളം കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​നു​പ​മ ദി​ലീ​പ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റൈ​നി ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷീ​ജാ അ​ജീം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​മീ​ലാ ഗു​ലാം, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​തി നാ​ഗാ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റീ​ജ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ജെ​സ്സി നി​സ്സാം, ന​സി​യ ന​ഹാ​സ്, ഫ​ഹ്‌​മി​ദ ജം​ഷീ​ർ, റ​ജീ​ന മു​സ്ത​ഫ, വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ മെ​മ്പ​ർ റം​ല ന​ഹാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗു​ലാം ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​ലു​വ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജീം ജ​ലാ​ലു​ദീ​ൻ, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യ നാ​ഗ​മ​ണി, ന​ഹാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:world malayali councilSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - World Malayali Council distributes food packets at labor camps
