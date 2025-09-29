വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അൽ ഖോബാർ സൗദി ദേശിയ ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
അൽ ഖോബാർ: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അൽ ഖോബാർ പ്രൊവിൻസ് സൗദി ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. ഹോളിഡേയ്സ് റെസ്റ്റാറന്റ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി ജനറലും മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയുമായ മൂസ കോയ സൗദി ദേശിയ ദിന ആശംസകൾ നേർന്നു. അൽ ഖോബാർ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഷമീം കാട്ടാക്കട അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അൽ ഖോബാർ പ്രൊവിൻസ് ചെയർമാൻ ഗുലാം ഹമീദ് ഫൈസലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേക്ക് മുറിച്ചു ആഘോഷപരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാമുവൽ ജോൺസ്, വൈസ് ചെയർമാൻ നവാസ് സലാഹുദീൻ , ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് കുമാർ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഭിഷേക് സത്യൻ, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ രെഞ്ചുരാജ്, വിമൻസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് അനുപമ ദിലീപ്, ട്രഷറർ ഷീജാ അജീം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഷെറി ഷമീം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിമൻസ് കൗൺസിൽ ട്രഷറർ രതി നാഗ, അൽ ഖോബാർ പ്രൊവിൻസ് അംഗങ്ങളായ ഡോ. സജീവ്, അശോക് കുമാർ എന്നിവർ ദേശിയ ദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അഷറഫ് ആലുവ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അജീം ജലാലുദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
