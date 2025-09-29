Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Sept 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:52 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശി​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശി​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ

    ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഹോ​ളി​ഡേ​യ്‌​സ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലും മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ മൂ​സ കോ​യ സൗ​ദി ദേ​ശി​യ ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗു​ലാം ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ​സ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​വാ​സ് സ​ലാ​ഹു​ദീ​ൻ , ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഭി​ഷേ​ക് സ​ത്യ​ൻ, ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ രെ​ഞ്ചു​രാ​ജ്, വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​പ​മ ദി​ലീ​പ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷീ​ജാ അ​ജീം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ഷെ​റി ഷ​മീം, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​തി നാ​ഗ, അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​സ​ജീ​വ്, അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ദേ​ശി​യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഷ​റ​ഫ് ആ​ലു​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജീം ജ​ലാ​ലു​ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    world malayali council Saudi News national day celebration Al Khobar
    World Malayali Council celebrates Saudi Arabia Day in Al Khobar
