    Posted On
    date_range 19 May 2026 4:23 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 4:25 PM IST

    ലോക ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ദിനം: ജുബൈൽ സിറ്റിഫ്ലവർ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    ജുബൈൽ: ലോക ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിറ്റിഫ്ലവർ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്​ ജുബൈൽ ശാഖയും ഷിഫാ അൽ ജുബൈൽ മെഡിക്കൽ സെൻററും ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ജുബൈൽ കൗൺസിലും സംയുക്തമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

    ഷിഫാ അൽ ജുബൈൽ മെഡിക്കൽ സെൻറർ മാർക്കറ്റിങ്​ മാനേജർ വില്യം വർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ക്യാമ്പ് നിയന്ത്രിച്ചത്. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കായി വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരായ ഡോ. സയീദ് അബ്​ദുൽ തവാബ്, ഡോ. മാലിനി ചക്രബനി, ഡോ. വഹീദ അക്തർ എന്നിവരുടെ സേവനം ലഭ്യമായിരുന്നു.

    തുടർന്നു നടന്ന ലോക ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ദിന പരിപാടിയിൽ ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ജുബൈൽ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്​ സോണിയ ഹാരിസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സിറ്റിഫ്ലവർ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് മാനേജർ ഹനീഫ കമ്പായതിൽ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ സി​േൻറാ, ഡി. അനിൽ കുമാർ, സുകു, ഷിഹാബുദീൻ, നിസ്സാം, ഹാരിസൺ എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ ഏകോപനം നിർവഹിച്ചു.

    TAGS:jubailFree medical campWorld Hypertension Day
    News Summary - World Hypertension Day: Free medical camp organized at Jubail City Flower Hypermarket
