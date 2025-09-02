Begin typing your search above and press return to search.
    ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ചൈ​നീ​സ് "ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' ക​ലാ​വി​നോ​ദം റി​യാ​ദി​ൽ

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ ആ​റു വ​രെ റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി
    ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ചൈ​നീ​സ് ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ ക​ലാ​വി​നോ​ദം റി​യാ​ദി​ൽ
    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ചൈ​നീ​സ് 'ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' ക​ലാ​വി​നോ​ദം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ വ​രു​ന്നു. റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ റി​യാ​ദ് സി​റ്റി (ആ​ർ‌.​സി‌.​ആ​ർ‌.​സി) ആ​ണ് ഫ്ര​ഞ്ച് സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജോ​ർ​ജ് ബി​സെ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ 'ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് ചൈ​ന​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 35ാം വാ​ർ​ഷി​കം 'ചൈ​ന-​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സാം​സ്കാ​രി​ക വ​ർ​ഷ'​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ചൈ​നീ​സ് 'ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ


    അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് 'ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' ക​ലാ​വി​നോ​ദം റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ചൈ​ന നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സ് (സി‌.​എ​ൻ‌.​ഒ‌.​എ​ച്ച്) അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' ത​ന്നെ ആ​ണ് 2025 സാം​സ്കാ​രി​ക ക​ല​ണ്ട​റി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ ആ​റു വ​രെ രാ​ത്രി എ​ട്ടു മ​ണി​ക്ക് റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഫ്ര​ഞ്ച് സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജോ​ർ​ജ് ബി​സെ​റ്റി​ന്റെ നാ​ല് ആ​ക്ടു​ക​ളു​ള്ള മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സാ​യ കാ​ർ​മ​ൻ 1875 മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് പാ​രീ​സി​ലെ ഓ​പ്പ​റ കൊ​മി​ക്കി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​പ്പ​റ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഇ​ത് മാ​റി. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ അ​വ​ത​ര​ണം. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, വി​ധി, അ​സൂ​യ, വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഡോ​ൺ ജോ​സെ എ​ന്ന പ​ട്ടാ​ള​ക്ക​ര​ന്റെ അ​ധഃ​പ​ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ഥ​യാ​ണി​ത്. അ​യാ​ളെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​യാ​യ ജി​പ്സി യു​വ​തി​യാ​യ കാ​ർ​മ​ൻ വ​ശീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​കാ​ര​ഭ​രി​ത​വും പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​വു​മാ​യ പ്ര​ണ​യ​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക​ഥാ​ത​ന്തു.

    'ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും


    പ​രി​പാ​ടി കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് carmen.platinumlist.net എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാം. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ, സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ലോ​കോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ റി​യാ​ദി​ന്റെ ക​ല, സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ർ‌.​സി‌.​ആ​ർ‌.​സി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ചൈ​നീ​സ് 'ഓ​പ്പ​റ കാ​ർ​മ​ൻ' ക​ലാ​വി​നോ​ദം റി​യാ​ദി​ൽ

    അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

