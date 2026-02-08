Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോ 2026:...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 6:21 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 6:38 PM IST

    വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോ 2026: ബ്രഹ്മോസ് പവലിയൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോ 2026: ബ്രഹ്മോസ് പവലിയൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    റിയാദ്​ മൽഹമിൽ ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ‘ബ്രഹ്മോസ് പവലിയൻ’ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത് ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്​ സമീപം മൽഹമിലെ റിയാദ് എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെൻററിൽ ഞായറാഴ്​ച ആരംഭിച്ച വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ‘ബ്രഹ്മോസ് പവലിയൻ’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത് ആണ് പവലിയ​​​ന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.

    ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ സിസ്​റ്റത്തിൽ അടുത്തിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മോസ് ജോയിൻറ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മക്സിചേവ് മന്ത്രിക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ആഗോള പ്രതിരോധ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തായ ബ്രഹ്മോസ് ആയുധശേഖരം വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BrahmosUnion minister of stateSaudi World Defense Show
    News Summary - World Defense Show 2026: Union Minister of State inaugurates Brahmos Pavilion
    Similar News
    Next Story
    X