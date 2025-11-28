Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:43 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ ലോ​ക ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മേ​ള; മ​ധു​വൂ​റും ഉ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹം

    • ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല്​ വ​രെ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ
    • പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം
    റി​യാ​ദി​ൽ ലോ​ക ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മേ​ള; മ​ധു​വൂ​റും ഉ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹം
    റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി കാ​മ്പ​സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: മ​ധു​രം കി​നി​യു​ന്ന അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ‘വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡേ​റ്റ്സ്’ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം 25ന്​ ​ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട മേ​ള ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലു​​വ​രെ നീ​ളും.

    വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​സ​മ​യം. പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കും പു​റ​മെ വി​വി​ധ സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്. റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി കാ​മ്പ​സി​ലെ ഉ​ത്സ​വ​ന​ഗ​രി വ​ലി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​നാ​ണ്​ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റി​യാ​ദ്, അ​ൽ ഖ​സീം, മ​ദീ​ന, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, അ​ൽ അ​ഹ്​​സ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ വി​ശാ​ല​മാ​യ മേ​ള​ന​ഗ​രി​യി​ൽ നി​ര​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​ൽ​പ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നും പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം രു​ചി​ക്കാ​നും വാ​ങ്ങാ​നും മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    അ​ജ്‌​വ, സു​ക്ക​രി, മ​ബ്‌​റൂ​മ്, സാ​രി, റ​ബീ​അ, അം​ബ​ർ, മ​ജ്‌​ഹു​ൽ, സ​ഫാ​വി, അ​ൽ​ഖ​ലാ​സ് തു​ട​ങ്ങി പ​ല​യി​നം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്.

    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഉ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ഹ്‌​വ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ സി​റ​പ്പു​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മി​ലാ​ഫ്​ കോ​ള, ഖി​ൽ​ജ ബി​സ്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കൂ​ടി​യാ​ണ് ‘വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡേ​റ്റ്സ്’.

    റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ​യും ബ​സും മു​ത​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​​ന്റെ മു​ക്കി​ലും മൂ​ല​യി​ലും​നി​ന്ന്​ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം എ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ് മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി. മെ​ട്രോ റെ​ഡ് ലൈ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നാ​ണ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ടം. ബ​സ്​ റൂ​ട്ടും ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും നഗ​രി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    മേ​ള​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ അ​റ​ബ് ആ​തി​ഥേ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും സൗ​ദി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ദ, ദ​ഫ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ക​വി​യ​ര​ങ്ങും മേ​ള ന​ഗ​രി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം പ​റ​യു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം വ​ര​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് ചി​ത്ര ര​ച​ന​ക​ളും പ​വി​ലി​യ​നി​ലു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേക സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ന​ഗ​രി.

    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യ മേ​ള​യി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ട്. ‘webook.com’ ആ​പ്​ വ​ഴി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഫ്രീ ​ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കാം. ടി​ക്ക​റ്റ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് അ​ത​ത് ദി​വ​സ​ത്തേ​ത് ആ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ലേ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​റ​ബ് സ്‌​കൂ​ൾ അ​വ​ധി​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​വും ആ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ൾ​ത്തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. പോ​കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ടി​ക്ക​റ്റ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. വൈ​കി​യാ​ൽ ‘സോ​ൾ​ഡ്​ ഔ​ട്ട്​’ ആ​കും.

    കാ​ർ​ഷി​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ

    പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ മേ​ള​യി​ൽ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​രം​ഗ​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വാ​ണി​ജ്യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച്​ പ​ഠി​ക്കാ​നും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ്ര​സം​ഗ​ക​രും വി​വി​ധ സെ​മി​നാ​റു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കും. സൗ​ദി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​ൽ​പ​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ‘വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡേ​റ്റ്സ്’ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ൽ ​എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​ൽ​പ​ന​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ വി​പ​ണി അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​ണ് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സി​​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2024ൽ ​ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 19 ല​ക്ഷം ട​ൺ ക​വി​ഞ്ഞു. 133 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് 170 കോ​ടി സൗ​ദി റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണി​ത്.

    2025ലെ ​സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ വ​ൻ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ്.

