    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:48 AM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് 2026 ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​; സൗദി അറേബ്യ എച്ച്​ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടം പിടിച്ചു

    ലോ​ക​ക​പ്പ് 2026 ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​; സൗദി അറേബ്യ എച്ച്​ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടം പിടിച്ചു
    ലോ​ക​ക​പ്പ് 2026 ഗ്രൂ​പ്പ്​ പ​ട്ടി​ക

    റി​യാ​ദ്: അ​മേ​രി​ക്ക, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​കോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന 2026-ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ളി​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ടീം ​ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ചി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. ഇ​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത ജൂ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ടീം ​സ്പെ​യി​ൻ, ഉ​റു​ഗ്വാ​യ്, കേ​പ്പ് വേ​ർ​ഡ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ചി​ൽ ക​ളി​ക്കും. വാ​ഷി​ങ്​​ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ലെ കെ​ന്ന​ഡി സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ദ ​ആ​ർ​ട്‌​സി​ലാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി 48 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ വീ​ത​മു​ള്ള 12 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള മ​ത്സ​ര സ​മ​യ​വും വേ​ദി​ക​ളും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സൗ​ദി​യു​ടെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ ലോ​ക​ക​പ്പാ​ണി​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ലെ ജോ​ൺ എ​ഫ്. കെ​ന്ന​ഡി സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ദ ​പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്‌​സി​ൽ ന​ട​ന്ന 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​െൻറ ഫൈ​ന​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​മീ​റ റീ​മ ബി​ൻ​ത് ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ, സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​​​​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ യാ​സ​ർ അ​ൽ​മി​സ്ഹ​ലി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

