    date_range 15 May 2026 6:27 AM IST
    date_range 15 May 2026 6:27 AM IST

    ലോകോത്തര ആരോഗ്യ സജ്ജീകരണങ്ങൾ; ആഗോള മാതൃകയായി ‘ക്രൗഡ് മെഡിസിൻ’

    ഹ​ജ്ജ്​ ഒ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ റി​യാ​ദി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ച്ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ജ​ലാ​ജ​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 2026ലെ ​ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ജ​ലാ​ജ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​ന​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഹ​ജ്ജി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ 'ക്രൗ​ഡ് മെ​ഡി​സി​ൻ' (മാ​സ് ഗാ​ത​റി​ങ് മെ​ഡി​സി​ൻ) മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യി​ലെ ക്രൗ​ഡ് മെ​ഡി​സി​ൻ സെ​ന്റ​റി​നെ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സൗ​ദി​യു​ടെ ഈ ​വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം ഇ​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും റി​യാ​ദി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലു​മാ​യി 20,000ല​ധി​കം കി​ട​ക്ക​ക​ളാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മി​ന, അ​റ​ഫ, മു​സ്ദ​ലി​ഫ എ​ന്നീ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി 3,800ഓ​ളം കി​ട​ക്ക​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് 25 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൈ​നി​ക-​സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 1,200 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള മൂ​ന്ന് ഫീ​ൽ​ഡ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, മി​ന​യി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച 200 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് പു​റ​മെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ക​യും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം 71 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. മ​രു​ന്നു​ക​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും അ​തി​വേ​ഗം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ 'സെ​ഹ വെ​ർ​ച്വ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി' ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 25,000ല​ധി​കം ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ 900ല​ധി​കം ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും 11 എ​യ​ർ ഇ​വാ​ക്യു​വേ​ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​കും.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല, സൂ​ര്യാ​ഘാ​തം, ക​ഠി​ന​മാ​യ ക്ഷീ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ ‘പ്ര​തി​രോ​ധം, പ്ര​തി​രോ​ധം, വീ​ണ്ടും പ്ര​തി​രോ​ധം’ എ​ന്ന​താ​ക​ണം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യം സ​സൂ​ക്ഷ്മം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​വി​ശേ​ഷ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കി ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​നെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    News Summary - World-class healthcare facilities; 'Crowd Medicine' as a global model
