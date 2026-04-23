Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലോ​ക പു​സ്ത​ക ദി​നം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 April 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 9:12 AM IST

    ലോ​ക പു​സ്ത​ക ദി​നം ഇ​ന്ന്; ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക പു​സ്ത​ക ദി​നം ഇ​ന്ന്; ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക പു​സ്ത​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കേ​വ​ലം വാ​യ​നാ​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഏ​കാ​ന്ത​ത​യി​ലെ കൂ​ട്ടി​നും ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ർ​മ​പ്പാ​ല​വു​മാ​ണ്. മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ത്തു​ക​ളും അ​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ക ആ​ശ്വാ​സ​മെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന് കാ​ലം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പി​നൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും ആ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ സ​ധൈ​ര്യം അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ത്താ​നും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യം’ ഇ​ന്ന് മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​ര​ഹ​വും ക​ഷ്​​ട​പ്പാ​ടും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യും മാ​ത്രം പ്ര​മേ​യ​മാ​യി​രു​ന്ന പ​ഴ​യ രീ​തി​യി​ൽ നി​ന്നും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ വി​ക​സ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബെ​ന്യാ​മി​െൻറ ‘ആ​ടു​ജീ​വി​തം’, ബാ​ബു ഭ​ര​ദ്വാ​ജി​െൻറ പ്ര​വാ​സി ര​ച​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ളാ​യി ഇ​ന്നും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്​ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്നു. വി. ​മു​സ​ഫ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദി​െൻറ ‘മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ’ പോ​ലു​ള്ള കൃ​തി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് പു​തി​യൊ​രു മാ​നം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്ത്രീ ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ക്കി​യ സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. ദു​ബൈ പോ​ലു​ള്ള മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തി​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​ല​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും ഐ​ടി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ബി​സി​ന​സു​കാ​രു​മെ​ല്ലാം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പു​സ്ത​ക ര​ച​ന​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. നോ​വ​ലു​ക​ൾ​ക്കും ക​ഥ​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ബി​സി​ന​സ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ച​രി​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി ര​ച​ന​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്നു​പു​തു​താ​യി ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി. മി​ക​ച്ച പ്ര​സാ​ധ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​മാ​ണ്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വാ​യ​നാ​ശീ​ല​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കി​ൻ​ഡി​ലും ഇ-​ബു​ക്കു​ക​ളും ഓ​ഡി​യോ ബു​ക്കു​ക​ളും വ​ഴി നാ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന പു​തി​യ കൃ​തി​ക​ൾ നി​മി​ഷ​നേ​രം കൊ​ണ്ട് ഗ​ൾ​ഫി​ലെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലും അ​റി​വ് നു​ക​രാ​ൻ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​കു​ന്നു. ഓ​രോ പു​സ്ത​ക​വും പു​തി​യൊ​രു ലോ​ക​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ലാ​ണ്. ലോ​ക പു​സ്ത​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ, മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ൽ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ​യും ന​മു​ക്ക് ഓ​ർ​ക്കാം. അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യാ​ൻ ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​ക്കും ഈ ​ദി​നം വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ട്ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsworld book daygulf
    News Summary - World Book Day Today: The Literary Advancements of Gulf Malayalis
    Similar News
    Next Story
    X