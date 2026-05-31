Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലോ​ക പു​ക​യി​ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 May 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 9:13 AM IST

    ലോ​ക പു​ക​യി​ല വി​രു​ദ്ധ ദി​നം: ‘റി​സ’ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം ജൂ​ൺ 13ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ലോ​ക പു​ക​യി​ല വി​രു​ദ്ധ ദി​നം: ‘റി​സ’ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം ജൂ​ൺ 13ന്
    cancel

    റി​യാ​ദ്​: ലോ​ക പു​ക​യി​ല വി​രു​ദ്ധ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സു​ബൈ​ർ​കു​ഞ്ഞ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​െൻറ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘റി​സ’ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം.

    ‘നൂ​ത​ന വി​പ​ണ​ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ക! നി​ക്കോ​ട്ടി​ൻ/​പു​ക​യി​ല ആ​സ​ക്തി ത​ട​യു​ക!’ എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​സം​ഗ വി​ഷ​യം. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ത്സ​മ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ത്സ​രം ജൂ​ൺ 13-ന് ​സൗ​ദി സ​മ​യം വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലി​ന്​ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30) ആ​രം​ഭി​ക്കും. സു​ബൈ​ർ​കു​ഞ്ഞ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ ദി​ന​മാ​യ ജൂ​ൺ 17-ന് ​വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ബൈ​ർ​കു​ഞ്ഞ് സ്മാ​ര​ക കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​െൻറ മൂ​ന്ന്​ മി​നി​റ്റി​ൽ ക​വി​യാ​ത്ത വീ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പ് (പ​ര​മാ​വ​ധി ഫ​യ​ൽ സൈ​സ്: 500 എം.​ബി) ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​നോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. മു​മ്പ് മ​റ്റു വേ​ദി​ക​ളി​ലോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ​ക​ൾ സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല.

    മേ​യ് 29 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ ഏ​ഴ്​ വ​രെ https://link.skf.onl/wntd26 എ​ന്ന ലി​ങ്ക് വ​ഴി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് +91 8301050144 എ​ന്ന വാ​ട്സാ​പ്പ് ന​മ്പ​റി​ലോ, https://skfoundation.online/wntd26 എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥ​ക​ളെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​െൻറ ‘റി​സ-​ടാ​ഗ്’ എ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഡോ. ​എ.​വി. ഭ​ര​ത​ൻ, ഡോ. ​ത​മ്പി വേ​ല​പ്പ​ൻ, ഡോ. ​രാ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, മീ​രാ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, പ​ദ്മി​നി യു. ​നാ​യ​ർ, ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ പി​ള്ള, ജോ​ർ​ജ്കു​ട്ടി മ​ക്കു​ള​ത്ത്, എ​ൻ​ജി. ജ​ഹീ​ർ ബ​ഷീ​ർ, സ​നൂ​പ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​യി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:worldcompetitionOnline Speech Contest
    News Summary - World Anti-Violence Day: ‘Risa’ International Online Speech Competition on June 13
    Similar News
    Next Story
    X