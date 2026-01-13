Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    രക്തം നൽകി മാതൃകയായി തൊഴിലാളികൾ

    രക്തം നൽകി മാതൃകയായി തൊഴിലാളികൾ
     ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​മ്പ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും

    ദ​മ്മാം: സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യി​ൽ മാ​തൃ​ക കാ​ണി​ച്ചു ഒ​മാ​ൻ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​​സ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​െൻറ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഡ​ഗ്ല​സ് മ​ജാ​ൻ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ. കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 50-ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന്​ വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​മ്പ​നി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ര്‍ മ​നോ​ജ് പി​ള്ള, ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ൻ. ദാ​സ്, പ്രൊ​ക്യൂ​ർ​മെൻറ്​ മാ​നേ​ജ​ർ പ്ര​ദീ​പ്, ഫൈ​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജം​ഷാ​ദ​ലി ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഭാ​വി​യി​ലും ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

