Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 8:48 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ലി കൊ​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു - അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ലി കൊ​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു - അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്
    അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    റി​യാ​ദി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ൽ സ​ദ​സ്സ് നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ലി കൊ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ണെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നോ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കോ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നും ഈ ​യാ​ത്ര വ​ഴി സം​ഭ​വി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​വും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലും ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​വും ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന വാ​ഗ്‌​ദാ​നം അ​വ​ർ മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്നും റ​ഷീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭാ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം റി​യാ​ദി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് യൂ​ത്ത് വി​ങ്ങി​ന് രു​പം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യം കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര, സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഘു​നാ​ഥ്‌ പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ഷ്‌​ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​യ​റ്റു​വ​ള്ളി, മു​നീ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - Workers are being paid to come and listen to the Chief Minister - Adv. Abdul Rasheed
    X