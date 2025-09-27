Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:53 PM IST

    തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പരിക്കുകളുടെ നിരക്ക് ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 41 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു

    റിയാദ്: സൗദിയിൽ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പരിക്കുകളുടെ നിരക്ക് ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 41 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഒക്യുപേഷനൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

    സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ജോലിസ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പരിചരണം നൽകുന്നതിനും തൊഴിൽപരമായ പരിക്കുകളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സെൻസിറ്റീവ് തൊഴിലുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തൊഴിലാളികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന തൊഴിൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു.

    തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും സംബന്ധിച്ച മേഖലയിലെ സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള ആരോഗ്യകരവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതികളുടെ മേൽനോട്ടവും മേൽനോട്ടവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക, തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും സംബന്ധിച്ച മേഖലയിൽ പരിശീലന, യോഗ്യതാ പരിപാടികൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംയോജിത തന്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും തൊഴിൽ അപകടങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി നേരിടാനും തൊഴിലാളികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

