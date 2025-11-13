Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    13 Nov 2025 1:47 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 1:47 PM IST

    ജുബൈലിൽ ‘വണ്ടർ ഹിൽസ്’ ശൈത്യകാല ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം

    ദ​രീ​ൻ ഹി​ൽ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ്​ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​ശാ​ഘോ​ഷം
    ജുബൈലിൽ 'വണ്ടർ ഹിൽസ്' ശൈത്യകാല ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം
    ജു​ബൈ​ൽ റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ​രീ​ൻ ബീ​ച്ചി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന അ​ൽ തി​ലാ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ‘വ​ണ്ട​ർ ഹി​ൽ​സ്’ ശൈ​ത്യ​കാ​ല

    ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ൽ റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ​രീ​ൻ ബീ​ച്ചി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന അ​ൽ തി​ലാ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ലൈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ -വ​ണ്ട​ർ ഹി​ൽ​സ്’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 23 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഉ​ത്സ​വം സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യും പ്ര​കൃ​തി​യും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹാ​ര ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ച്ച പു​ത​ച്ച ദ​രീ​ൻ കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ൽ വ​ർ​ണ​വെ​ളി​ച്ച​ങ്ങ​ളാ​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​കാ​ശ​മാ​ന​മാ​യ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​ൻ തു​ടി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​വ് ഷോ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ശാ​ന്ത​മാ​യ ക​ട​ലി​െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​തി​ര​സ​വാ​രി, ഗെ​യിം സോ​ണു​ക​ൾ (പ​ബ്​​ജി, കോ​കോ മെ​ല​ൺ, ഷെ​ർ​ല​ക് ഹോം​സ്, മി​ഡ് നൈ​റ്റ് ഡൈ​ന​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ), ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളും കോ​ഫി ഷോ​പ്പു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി റ​ഷ്യ​ൻ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര​ട​ക്കം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നാ​യി ചെ​റി​യ കു​ടി​ലു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം.

    സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 20 റി​യാ​ലാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം കൂ​ടി കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 70 റി​യാ​ൽ. മൂ​ന്ന്​ പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഫാ​മി​ലി ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ 50 റി​യാ​ൽ. പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ 100 റി​യാ​ൽ. ​നാ​ലു പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഫാ​മി​ലി ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ 70 റി​യാ​ൽ. പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങോ​ടെ 120 റി​യാ​ൽ. അ​ഞ്ചു പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഫാ​മി​ലി ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ 90 റി​യാ​ൽ. പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങോ​ടെ 140 റി​യാ​ൽ.

    പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും പ​ക്ഷി​മൃ​ഗ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 20 മു​ത​ൽ 30 റി​യാ​ൽ വ​രെ അ​ധി​ക ഫീ​സ് ഉ​ണ്ട്. ര​ണ്ട്​ വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം. ആ​ഴ്ചാ​വ​സാ​നം ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് അ​ൽ​പം കൂ​ടും. https://window.rcjy.gov.sa എ​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ Window ആ​പ്പ് വ​ഴി​യോ ടി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ടു​ക്കാം. ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​പ്പ്​: https://maps.app.goo.gl/Hv2AtHNnpKLpAywR6. ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ്പി​ൽ Dareen Hills എ​ന്ന് സെ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്​​താ​ലും റൂ​ട്ട്​ മാ​പ്പ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താം.

    TAGS:gulfnewsSaudi ArabiaWonder Hills celebrations
