വനിത ക്വിസ് മത്സര വിജയികളെ അഭിനന്ദിച്ചുtext_fields
മക്ക: ഐ.സി.എഫ് ഇന്റർനാഷനൽ ഹാദിയ വിമൻസ് അക്കാദമിയുടെ കീഴിൽ 'തിരുവസന്തം 1500 ' പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ മത്സരാർഥികൾ മാറ്റുരച്ചു. മത്സരത്തിൽ സൗദിയിൽനിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വെസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ആഷിമ നസ്രിൻ മുഷ്താഖ് (മക്ക) രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ മുഫീദ ജിബിൻ (ജിദ്ദ), ഹസ്ന റഷീദ് (മക്ക), മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഹാസിന ഹലീൽ (അബഹ), റഊഫ നാസ്വിർ (ജിദ്ദ), ഇർഫാന ഷാ (ഖമീസ്) എന്നിവരെ ചാപ്റ്റർ ഘടകം അഭിനന്ദിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഫി ബാഖവി മീനടത്തൂർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുന്നാസ്വിർ അൻവരി, റഷീദ് അസ്ഹരി, ഹനീഫ് അമാനി, സൽമാൻ വെങ്ങളം, ജമാൽ കക്കാട്, അബൂബക്കർ കണ്ണൂർ, സുഹൈർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
