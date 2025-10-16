Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    16 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    16 Oct 2025 7:44 AM IST

    വ​നി​ത ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു

    വ​നി​ത ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ആ​ഷി​മ ന​സ്രി​ൻ മു​ഷ്താ​ഖി​നു​ള്ള സ​മ്മാ​നം ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​വി മീ​ന​ട​ത്തൂ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​ക്ക: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹാ​ദി​യ വി​മ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ 'തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 ' പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​നി​താ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ വെ​സ്റ്റ് ചാ​പ്റ്റ​റി​ലെ ആ​ഷി​മ ന​സ്രി​ൻ മു​ഷ്താ​ഖ് (മ​ക്ക) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ മു​ഫീ​ദ ജി​ബി​ൻ (ജി​ദ്ദ), ഹ​സ്ന റ​ഷീ​ദ് (മ​ക്ക), മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഹാ​സി​ന ഹ​ലീ​ൽ (അ​ബ​ഹ), റ​ഊ​ഫ നാ​സ്വി​ർ (ജി​ദ്ദ), ഇ​ർ​ഫാ​ന ഷാ (​ഖ​മീ​സ്) എ​ന്നി​വ​രെ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഘ​ട​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​വി മീ​ന​ട​ത്തൂ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ്വി​ർ അ​ൻ​വ​രി, റ​ഷീ​ദ് അ​സ്ഹ​രി, ഹ​നീ​ഫ് അ​മാ​നി, സ​ൽ​മാ​ൻ വെ​ങ്ങ​ളം, ജ​മാ​ൽ ക​ക്കാ​ട്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സു​ഹൈ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:winnersQuiz CompetitionSaudi ArabiaWomansICF International Council
    News Summary - Women's Quiz Competition Winners Congratulated
    X