    സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ: വ​നി​താ ദി​ന​ത്തി​ൽ വേ​റി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്​

    സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ: വ​നി​താ ദി​ന​ത്തി​ൽ വേ​റി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്​
    ഫോ​​ട്ടോ: ലോ​ക വ​നി​താ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക വ​നി​ത ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ബൗ​ദ്ധി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ വാ​യ​ന​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലെ വി​പു​ല​മാ​യ പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​ര​വും ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളും സം​ഘം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ ​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ വാ​യ​നാ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റി​സ്‌​വാ​ന ഫൈ​സ​ൽ, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​മ്യ തോ​മ​സ്, ഇ​വ​ൻ​റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ബ്രി​ൻ ഷം​നാ​സ്, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ലീ​ന ജ​യിം​സ്, മി​നു​ജ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ജ്ന എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​ഞ്ജു അ​നി​യ​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ചാ സ​ദ​സ്സ് റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ കാ​ബി​ന​റ്റ് വ​നി​താ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വ​ല്ലി ജോ​സ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നീ​ഷ് ന​സീ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റി​സ്‌​വാ​ന ഫൈ​സ​ൽ, ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എ​സ്. ബി​നു, മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ രാ​ഹു​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, പി.​ആ​ർ.​ഒ. ജോ​സ് ആ​ൻ​റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സൗ​മ്യ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ബ്രീ​ൻ ഷം​നാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:women's day 16empowermentorganizedspecial event
    News Summary - Women's empowerment through reading: WMF organizes special event on Women's Day
