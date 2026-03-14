Madhyamam
    Posted On
    date_range 14 March 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 8:03 AM IST

    വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണം -പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ദ​മ്മാം വ​നി​ത​വേ​ദി

    പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ദ​മ്മാം വ​നി​ത​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലോ​കവ​നി​താ​ദി​ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദ​മ്മാം: സ്വ​ന്തം വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​നും ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ഇ​ര​യാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ സം​ഗ​തി​യാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത്ത​രം പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​വ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ സ്ത്രീ​ക്കും ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ വ​നി​ത​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലോ​ക വ​നി​ത​ദി​ന സെ​മി​നാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    വ​നി​ത​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നാ​ഹി​ദ് സ​ബ്രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​ഹ​നാ​സ് മ​ൻ​സൂ​ർ, റാ​ഹി​ബ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ പ​ട്ടാ​മ്പി, ജ​ന​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. റ​സാ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് കൊ​പ്പം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​വ​നി​ത​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​ൽ​മ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി രേ​വ​തി അ​ഭി​ലാ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഷെ​റി​ൻ സ​ഫ്​​വാ​ൻ, ഷെ​റി​ൻ ഷി​ഹാ​ബ്, ഷെ​റി​ൻ താ​ഹി​ർ, ന​സ്മി​യ, ആ​രി​ഫ ഷാ​ഹി​ദ്, റാ​ഷി​ഫ, ബ​ൽ​ക്കീ​സ്, അ​ൻ​വ​ർ പ​തി​യി​ൽ, ഷാ​ഹി​ദ് വി​ള​യൂ​ർ, മാ​സി​ൽ, ജം​ഷി​ദ് കൈ​പ്പു​റം, സ​ബ്രി അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:DammamSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Women who are exploited in homes should be protected - Pattambi Kootayma Dammam Vanithavedi
