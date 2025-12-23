Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:48 AM IST

    ‘സ്ത്രീ ​പ​ള്ളി​യി​ലും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും’: പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘സ്ത്രീ ​പ​ള്ളി​യി​ലും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും’: പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: ‘സ്ത്രീ ​പ​ള്ളി​യി​ലും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാഹീ സെൻറി​ൽ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​കാ​മെ​ന്നും പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ചി​ല​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് പ​ക്വ​ത​യു​ള്ള​തും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​സ്‍ലാമി​ക പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ട് യോ​ജി​ക്കു​ന്ന ഒ​ര​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് ആ ​കു​ട്ടി​യെ തി​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ യ​ഥാ​ർ​ഥത്തി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക​നെ​യാ​ണ് തി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ​ള്ളി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന മ​റി​യം ബീ​വി​യോ​ട് അ​വി​ടെ ന​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ ന​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ ക​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലാ​ത്ത നോ​മ്പെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​രെ ഒ​രു സ്ത്രീ​ക്ക് ഭ​ർ​ത്താ​വി​െൻറ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ത​ന്നെ ഒ​രു സ്ത്രീ ​രാ​ത്രി​യി​ൽ പോ​ലും പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ത​ട​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യ​ത്. നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലാ​ത്ത ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ള്ളി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​ച​ക​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ യാ​ഥാ​സ്ഥിതിക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​മാം ന​വ​വി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന 10 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​ള്ളി​യി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത് മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ര്യ​മാ​ർ പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും അ​ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​വും അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണെന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ച്ചു.

    34 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെൻറ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​വും ഓ​ഡി​യോ, വീ​ഡി​യോ, മെ​യി​ൻ​റ​ന​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ കൂ​ടി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ടി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി നാ​ട്ടു​ക​ല്ലി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്‌ അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:newspublic lectureLatest NewsSaudi Arabian News
    News Summary - ‘Women in Church and Public Places’: Public lecture organized
