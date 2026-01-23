Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 11:02 PM IST

    റിയാദ് മെട്രോ സ്​റ്റേഷനിൽ ആദ്യ കണ്മണിക്ക്​ ജന്മം നൽകി യുവതി

    ദമ്പതികൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി ഫസ്​റ്റ്​ ക്ലാസ്​ ടിക്കറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച്​ റിയാദ്​ മെട്രോ
    റിയാദ് മെട്രോ സ്​റ്റേഷനിൽ ആദ്യ കണ്മണിക്ക്​ ജന്മം നൽകി യുവതി
    Listen to this Article

    റിയാദ്: റിയാദ് മെട്രോ ശൃംഖലയിലെ സ്​റ്റേഷനിൽ യുവതിക്ക്​ സുഖപ്രസവം. മെട്രോയുടെ ബ്ലൂ ലൈനിലെ അൽ അന്ദലൂസ് സ്​റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഈ അപൂർവ നിമിഷം അരങ്ങേറിയത്. മെട്രോ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സംഭവം. തങ്ങൾക്ക്​ ആദ്യ കുഞ്ഞ് പിറന്ന സന്തോഷത്തിലായ ദമ്പതികൾക്ക്​ ഇരട്ടി മധുരമായി ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫസ്​റ്റ്​ ക്ലാസ്​ ടിക്കറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച്​ റിയാദ്​ മെട്രോ അധികൃതരും സംഭവത്തെ ആഘോഷമാക്കി.

    യാത്രക്കിടെ യുവതിക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ മെട്രോയിലെ ഓപറേറ്റിങ്​ സ്​റ്റാഫ് വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയാർന്ന രീതിയിലും ഇടപെട്ടു. ആംബുലൻസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മെട്രോയിലെ വനിത ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ സുരക്ഷിതമായ പ്രസവത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കി. ജീവനക്കാരുടെ മാനുഷികമായ സമീപനവും പ്രഫഷനലിസവുമാണ് ഈ അടിയന്തര ഘട്ടത്തെ വിജയകരമായി നേരിടാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് റിയാദ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    തുടർന്ന് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. റിയാദ് മെട്രോ ശൃംഖലയിൽ ആദ്യത്തെ കണ്മണിയുടെ ജനനം ആഘോഷമാക്കി അധികൃതർ. ഈ സവിശേഷ നിമിഷം അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നതിനായി കുഞ്ഞി​ന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റിയാദ് മെട്രോ ഒരു വർഷം കാലാവധിയുള്ള രണ്ട് ‘ദർബ്’ ഫസ്​റ്റ്​ ക്ലാസ് കാർഡുകൾ സമ്മാനമായി നൽകി. കൂടാതെ, ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും അധികൃതർ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യതയെ മാനിച്ച്​ ദമ്പതികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

    first baby was bornFirst Class TicketsRiyadh metro stations
