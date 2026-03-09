Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 10:04 AM IST

    ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ജുബൈൽ കൗൺസിലിന് പുതിയ ഭരണസമിതി

    ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ജുബൈൽ കൗൺസിലിന് പുതിയ ഭരണസമിതി
    സോണിയ ഹാരിസൺ മോറിസ് (പ്രസി.), അജിത് ജേക്കബ് (ജന. സെക്ര.), ഹാഷിർ അലി (ട്രഷറർ), ശിഹാബുദ്ദീൻ മൈതീൻ കുഞ്ഞ് (വൈ. പ്രസി.), ഡി. അനിൽ കുമാർ (വൈ. പ്രസി.)

    ജുബൈൽ: 167 രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വിയന്ന ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഗോള മലയാളി കൂട്ടായ്മയായ വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷ​െൻറ (ഡബ്ല്യു.എം.എഫ്) സൗദിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ കൗൺസിലായ ജുബൈലിന് 2026-27 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ആണ് ജുബൈൽ കൗൺസിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രസിഡൻറ് സോണിയ ഹാരിസൺ ഡബ്ല്യു.എം.എഫി​െൻറ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ഇവൻറ് ഫോറം കോഓഡിനേറ്റർ സുകു സുഗതൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.

    ഭാരവാഹികൾ:സോണിയ ഹാരിസൺ മോറിസ് (പ്രസി.), ഡി. അനിൽ കുമാർ, ശിഹാബുദ്ദീൻ മൈതീൻ കുഞ്ഞ് (വൈ. പ്രസി.), അജിത് ജേക്കബ് (ജന. സെക്ര.), വി. അജിത് കുമാർ, മറിയം കോട്ടപ്പറമ്പിൽ (ജോ. സെക്ര.), ഹാഷിർ അലി (ട്രഷ.) എന്നിവരാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ.

    മറ്റുഭാരവാഹികൾ: നിസാം അബ്​ദുൽ മജീദ് (ചാരിറ്റി ഫോറം), നിർമ്മൽ മോഹനൻ (മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോറം), നിഖില ജോസ് (കല, സാംസ്കാരിക ഫോറം), സുകു സുഗതൻ (ഇവൻറ് ഫോറം), പ്രിയ പത്മരാജൻ (ആരോഗ്യ ഫോറം), വിജി ഗോപാൽ (കായിക ഫോറം).

