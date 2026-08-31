Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഡബ്ല്യു.എം.എഫ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 7:31 AM IST

    ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ബാഡ്മിൻറൺ ക്ലബ് ജഴ്സി പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ബാഡ്മിൻറൺ ക്ലബ് ജഴ്സി പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel

    റിയാദ്: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യു.എം.എഫ്) റിയാദ് കൗൺസിൽ ബാഡ്മിൻറൺ ക്ലബ്ബിെൻറ ജഴ്സി പ്രകാശനം ചെയ്തു. റിയാദ് ദീദീസ് കോർട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഫോറം കോഓഡിനേറ്റർ ഡൊമിനിക് സാവിയോ, റിയാദ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ് ബിൻയാമിൻ ബിൽറു, നാഷനൽ കമ്മറ്റി പ്രസിഡൻറ് നിസാർ പള്ളിക്കശ്ശേരി എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രകാശന കർമം നിർവഹിച്ചു.

    ചടങ്ങിൽ നൗഷാദ് ആലുവ, കബീർ പട്ടാമ്പി, സാനു മാവേലിക്കര എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. അൻസാർ വർക്കല, റിയാസ് വണ്ടൂർ, സനീഷ് നസീർ, രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ, സുബിൻ, സിജോയ്, ഷെമീന അൻസാർ, മിനുജ മുഹമ്മദ്, ജാസ്മിൻ റിയാസ്, അൻസാർ ആലുവ, സന്തോഷ്, സഞ്ജു, യാസർ കരുവാരക്കുണ്ട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.കാശനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsjersey releasedSaudi Arabian News
    News Summary - WMF Badminton Club Jersey Released
    Similar News
    Next Story
    X