Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:51 PM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി കി​ഡ്സ് ക്ല​ബ് ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി കി​ഡ്സ് ക്ല​ബ് ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് കി​ഡ്സ് ക്ല​ബ് ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് കി​ഡ്സ് ക്ല​ബ് ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​മീം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലും മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ മൂ​സ കോ​യ ശി​ശു​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    വ​നി​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​നു​പ​മ ദി​ലീ​പ് സം​സാ​രി​ച്ചു. ലു​ലു അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ശ്യാം ​ഗോ​പാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​നി​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​ർ​ച്ച​ന അ​ഭി​ഷേ​ക്, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​തി​നാ​ഗ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, ന​വാ​സ് സ​ലാ​ഹു​ദീ​ൻ, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, ബി​സി​ന​സ്​ ഫോ​റം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​സി​ന​സ്​ ഫോ​റം ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​സ്സാം യൂ​സ​ഫ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​നി​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​മീ​ല ഗു​ലാം, അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വ​നി​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷീ​ജ അ​ജീം, വ​നി​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഷെ​റി ഷ​മീം, സു​ജ റോ​യ്, ജെ​സ്സി നി​സ്സാം, ഫ​മി​താ ജം​ഷീ​ർ, സി​ന്ധി​ത പ്ര​ശാ​ന്ത്, നി​സി​യ ന​ഹാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്തും വ​നി​ത കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​ർ​ച്ച​ന അ​ഭി​ഷേ​കും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​ലു​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ജീം ജാ​ലാ​ലു​ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsWMCChildren's Daycelebrated
    News Summary - WMC Kids Club celebrated Children's Day
    Similar News
    Next Story
    X