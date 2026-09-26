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    ഡബ്ല്യു.എം.സി-സിറ്റി ഫ്ലവർ സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷം

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    ഡബ്ല്യു.എം.സി-സിറ്റി ഫ്ലവർ സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷം
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    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ജു​ബൈ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ 

    ജുബൈൽ: വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ജുബൈൽ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലും സിറ്റി ഫ്ലവർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും സംയുക്തമായി സൗദി അറേബ്യയുടെ 96ാമത് ദേശീയ ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ജുബൈൽ സിറ്റി ഫ്ലവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു. ദേശീയബോധവും പ്രവാസി ഐക്യവും വിളിച്ചോതിയ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ കൈകളിൽ സൗദി ദേശീയ പതാകയേന്തിയും, സൗദി ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചും, കേക്ക് മുറിച്ചും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ് സോണിയ ഹാരിസൺ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    സിറ്റി ഫ്ലവറിെൻറയും ഡബ്ല്യു.എം.എഫിെൻറയും ഭാരവാഹികളും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. ചാരിറ്റി ഫോറം കോഓഡിനേറ്റർ നിസാം, ആർട്സ് ഫോറം കോഓഡിനേറ്റർ നിഖില ജോസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം നുഫിയാസ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറുമാരായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ റാവുത്തർ, ഡി. അനിൽ കുമാർ, ഇവൻറ് ഫോറം കോഓഡിനേറ്റർ സുകു സുഗതൻ എന്നിവരും നേതൃത്വം നൽകി. സെക്രട്ടറി സിേൻറാ ജേക്കബ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഹാഷിർ അലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    News Summary - WMC-City Flower Saudi National Day Celebration
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