Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:37 AM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മൊ​രു​ക്കി

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മൊ​രു​ക്കി
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് 'ഓ​ണം അ​റേ​ബ്യ' പേ​രി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലും മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ മൂ​സ​ക്കോ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ പ​രി​പാ​ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗു​ലാം ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ വ​രും​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​പ​മ ദി​ലീ​പ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​ലു​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജീം ജ​ലാ​ലു​ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​റം ആ​ർ​ട്സ്,എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീ​ബ് അ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ സ​ത്യ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു.

    സ്വി​ച് ഓ​ൺ ക​ർ​മം യു.​സി.​ഐ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ബ​ദ​റു​ദ്ദി​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ബി​ന​റ്റ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ​സ്, ദി​നേ​ശ​ൻ ന​ടു​ക​ണ്ടി​യി​ൽ, ന​വാ​സ് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ഷം​ല ന​ജീ​ബ്, സി​റാ​ജ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ര​ഞ്ചു​രാ​ജ്, ജ​മീ​ല ഗു​ലാം ഹ​മീ​ദ്, അ​ഭി​ഷേ​ക് സ​ത്യ​ൻ, ര​തി നാ​ഗ, അ​നു​പ​മ ദി​ലീ​പ്, റൈ​നി ബാ​ബു, ഷീ​ജ അ​ജീം എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു കാ​ബി​ന​റ്റ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സും ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. മാ​വേ​ലി​യാ​യി ഉ​ദ​യ​ശ​ങ്ക​ർ വേ​ഷ​മി​ട്ടു. സ​ദ്യ​ക്ക് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ​സ്, ദി​നേ​ശ് ന​ടു​ക്ക​ണ്ടി​യി​ൽ, ര​ഞ്ചു​രാ​ജ്, ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    onam celebrationSaudi NewsWMCgulf news malayalam
    News Summary - WMC celebrates Onam
