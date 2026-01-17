Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    17 Jan 2026 10:08 AM IST
    17 Jan 2026 10:08 AM IST

    ഫ​നാ​തീ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ ശീ​ത​കാ​ല അ​തി​ഥി​ക​ൾ, ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ

    ജു​ബൈ​ൽ ഫ​നാ​തീ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ പാ​റി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ 

    ജു​ബൈ​ൽ: ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ ജു​ബൈ​ൽ ഫ​നാ​തീ​ർ ബീ​ച്ചി​ലേ​ക്ക് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ വി​രു​ന്നെ​ത്തി. യൂ​റേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്ലെ​ണ്ട​ർ ബി​ൽ​ഡ് ഗ​ൾ (Slender-billed Gull), ബ്ലാ​ക്ക് ഹെ​ഡ​ഡ് ഗ​ൾ (Black-headed Gull) തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ട​ൽ​പ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും തീ​ര​ത്ത് താ​വ​ള​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ട​ൽ​പ​ര​പ്പി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നും കൂ​ട്ട​മാ​യി ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്നും പ​ക്ഷി​ക​ൾ തീ​ര​ത്ത് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നാ​വു​ക​യാ​ണ്. പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​വു​ക​ളും ഈ ​വി​രു​ന്നു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഫ​നാ​തീ​ർ ബീ​ച്ച് പ​ക്ഷി​സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സൊ​ക്കോ​ത്ര നീ​ർ​ക്കാ​ക്ക​ക​ൾ

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​ക്ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള സൊ​ക്കോ​ത്ര നീ​ർ​ക്കാ​ക്ക​ക​ളാ​ണ് (Socotra Cormorant). ക​റു​ത്ത ശ​രീ​ര​വും നീ​ണ്ട ക​ഴു​ത്തു​മു​ള്ള ഇ​വ കൂ​ട്ട​മാ​യി വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഊ​ളി​യി​ട്ട് മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും തീ​ര​ത്തി​രു​ന്ന് ചി​റ​കു​ക​ൾ വി​ട​ർ​ത്തി വെ​യി​ല​ത്ത് ഉ​ണ​ക്കു​ന്ന​തും കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ലോ​ക​ത്ത് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​ണ​യാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന പ​ക്ഷി ദേ​ശാ​ട​ന പാ​ത​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ലാ​ണ് ജു​ബൈ​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും ആ​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​വും പ്ര​കൃ​തി​യും കൃ​ത്യ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം എ​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യ​ു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജു​ബൈ​ലി​ലെ ക​ട​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും സ​മ്പ​ന്ന​ത​യെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ക്ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക്

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ൻ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കാ​ണ് ബീ​ച്ചി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​കൃ​തി​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​വേ​ശം പ​ക​രു​ന്ന ഈ ​കാ​ഴ്ച വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X