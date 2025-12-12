Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:38 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഡെ​സ​ർ​ട്ട്​ ഗോ​ൾ​ഡ് ഫി​ഞ്ച്’ പ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മെ​ത്തി​യ​ത്​
    സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വാ​യി
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഡെ​സ​ർ​ട്ട്​ ഗോ​ൾ​ഡ് ഫി​ഞ്ച്

    ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് തു​ട​ങ്ങി. ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ അ​ന്യ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ നി​ര​വ​ധി പ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​റ​വ​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​മ്പാ​ടു​മു​ണ്ടി​വി​ടെ. ചെ​ങ്ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും കാ​ണു​ന്ന ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളു​ടെ ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ പ​ക്ഷി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    പ​ക​ൽ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ച​തു​പ്പു​നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ര​തേ​ടു​ക​യും സ​ന്ധ്യ​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ൽ ചേ​ക്കേ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​ച്ച​പു​ത​ച്ച മ​രു​ഭൂ​മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലും ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ വി​രു​ന്നെ​ത്തു​ന്ന സു​ന്ദ​ര കാ​ഴ്‌​ച​യാ​ണു​ള്ള​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 50 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ സ​ഞ്ചാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ലം, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​ര​ത്തേ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ​ണം തേ​ടി​യു​ള്ള സീ​സ​ൺ യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​തി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ‘ഡെ​സ​ർ​ട്ട് ഗോ​ൾ​ഡ് ഫി​ഞ്ച്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ധാ​രാ​ള​മാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി. മ​ണ​ൽ ക​ല​ർ​ന്ന ത​വി​ട്ടു​നി​റ​വും ചി​റ​കു​ക​ളി​ൽ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള പി​ങ്ക്, വെ​ള്ളി നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ തൂ​വ​ലു​ക​ളും ഡെ​സ​ർ​ട്ട് ഗോ​ൾ​ഡ് ഫി​ഞ്ചി​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    യൂ​റോ​പ്, വ​ട​ക്കേ ആ​ഫ്രി​ക്ക, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള മ​രു​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ൾ, കു​ന്നു​ക​ൾ, താ​ഴ്ന്ന പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ കൂ​ടൊ​രു​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഇ​വ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ്ഥ​ല​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ത്തു​ക​ളും കാ​ട്ടു​ചെ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഗോ​ൾ​ഡ് ഫി​ഞ്ചു​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം. ഇ​വ​യു​ടെ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തൂ​വ​ലു​ക​ളും ശ്രു​തി​മ​ധു​ര​മാ​യ ക​ള​കൂ​ജ​ന​വും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​ണ്. പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മു​ഖ്യ​മാ​യൊ​രു ഇ​ട​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:migratory birdswinterSaudi Arabia
    News Summary - Winter migratory birds arrive in Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X