    Saudi Arabia
    date_range 5 Nov 2025 12:30 PM IST
    date_range 5 Nov 2025 12:30 PM IST

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​റ്റും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും -കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​റ്റും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും -കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. മ​ക്ക​യു​ടെ​യും മ​ദീ​ന​യു​ടെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും സൗ​ദി​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ ഉ​പ​രി​ത​ല കാ​റ്റ് തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്കു മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് വ​രെ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:saudinewsspringMeteorological Observatoryheavy snow
    News Summary - Wind and heavy snow expected this spring - Meteorological Observatory
