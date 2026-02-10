Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദറഇയയിൽ സന്ദർശനം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 11:14 AM IST

    ദറഇയയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വില്യം രാജകുമാരൻ; ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നൽകി സൗദി കിരീടാവകാശി

    text_fields
    bookmark_border
    ദറഇയയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വില്യം രാജകുമാരൻ; ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നൽകി സൗദി കിരീടാവകാശി
    cancel
    camera_alt

    ബ്രിട്ടീഷ്​ കിരീടാവകാശി വില്യം രാജകുമാരനും സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാനും റിയാദ്​ ദറഇയയിലെ സൽവ കൊട്ടാരത്തിന്​ മുന്നിൽ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ ചരിത്രഭൂമിയായ ദറഇയയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്​ കിരീടാവകാശി വില്യം രാജകുമാരന് ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകി സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് രാജകുമാരൻ. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുമാര​െൻറ സന്ദർശനം.

    സൗദി രാഷ്​ട്രത്തി​െൻറ ഉദയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ദറഇയയിലൂടെയും പ്രഥമ സൗദി ഭരണകൂടത്തി​െൻറ തലസ്ഥാനത്തിലൂടെയും കിരീടാവകാശി അതിഥിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. ദറഇയ വികസന പദ്ധതിയുടെ മാസ്​റ്റർ പ്ലാൻ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അതിഥിക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകി.

    തുടർന്ന്​ യുനസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽ-തുറൈഫ് ഡിസ്​ട്രിക്​റ്റ്​ സന്ദർശിക്കുകയും നജ്ദി വാസ്തുവിദ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ സൗദി ഭരണകൂടത്തി​െൻറ ഇമാമുമാരുടെയും രാജകുമാരന്മാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങൾ വില്യം രാജകുമാരൻ സന്ദർശിച്ചു. പ്രഥമ സൗദി ഭരണകൂടത്തി​െൻറ ഭരണകേന്ദ്രമായിരുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ‘സൽവ കൊട്ടാരത്തിന്’ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരു നേതാക്കളും ഫോട്ടോക്ക്​ പോസ്​ ചെയ്യുകയും ചെയ്​തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prince WilliamGulf Newssoudi newsDiriyah
    News Summary - william prince visited Diriyah
    Similar News
    Next Story
    X