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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 9:52 AM IST

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​ൻ മാ​ന്ത്രി​ക​ത വി​രി​യു​മോ?

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    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​ൻ മാ​ന്ത്രി​ക​ത വി​രി​യു​മോ?
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    ഫു​ട്​​ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ത്രി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച്, ലോ​ക​ക​പ്പ് മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് തി​രി​തെ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യും കാ​ന​ഡ​യും മെ​ക്സി​ക്കോ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന 2026 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ 48 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കു​മ്പോ​ൾ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ച​രി​ത്രം വ​ഴി​മാ​റു​ക​യാ​ണ്. മു​ൻ​പ് 32 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 48 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചാ​രം ന​ൽ​കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം. രാ​ത്രി 9.30 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ക​ട​ന്ന് സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​വും നീ​ളു​ന്ന പ​ന്ത്രു​രു​ള​ലി​നും ഗോ​ളാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​നു​മാ​ണ് ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക.

    ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ച​രി​ത്രം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഏ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​ർ ടീ​മി​നു വേ​ണ്ടി ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ത​ഹ്സീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന മ​ല​യാ​ളി ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ്വ​നേ​ട്ട​ത്തി​നും ഇ​ത്ത​വ​ണ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു.

    എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ മ​റ​ഡോ​ണ​യെ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​െൻറ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​താ​ണ് ആ ​നീ​ല-​വെ​ള്ള ജേ​ഴ്സി​യും മ​റ​ഡോ​ണ എ​ന്ന ഇ​തി​ഹാ​സ​വും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടും, ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ൾ പ​ല ടീ​മു​ക​ൾ നേ​ടു​ക​യും താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​മ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും ഒ​ട്ടും മാ​റാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ ​ജേ​ഴ്സി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​ണ​യ​വും ആ ​ടീ​മി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​വു​മാ​ണ്.

    അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​ൻ ക​രു​ത്ത്​

    വ​ള​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മു​മാ​യാ​ണ് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി എ​ന്ന ഇ​തി​ഹാ​സ​താ​രം പ​രു​ക്കി​െൻറ പി​ടി​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും, അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ലോ​ക​ത്തു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യും. മെ​സ്സി​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പോ​ലും അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യൊ​രു താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യു​ടേ​ത്.

    ജൂ​ലി​യ​ൻ അ​ൽ​വാ​ര​സ്, എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, അ​ലെ​ക്സി​സ് മാ​ക് അ​ലി​സ്​​റ്റ​ർ, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൊ​മേ​റോ തു​ട​ങ്ങി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ മെ​സ്സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​പ്പ് അ​ടി​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ താ​ര​ങ്ങ​ളും യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ല​യ​ണ​ൽ സ്ക​ലോ​നി ടീ​മി​നെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ന​യി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ എ​മി​ലി​യാ​നോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സ് ഗോ​ൾ​വ​ല കാ​ക്കു​ന്ന​ത് ടീ​മി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ലു​താ​ണ്. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ നി​ക്കോ​ളാ​സ് ഒ​ട്ട​മെ​ൻ​ഡി, ജെ​റോ​നി​മോ റു​ല്ലി, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൊ​മേ​റോ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ലോ​കോ​ത്ത​ര പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യും, ലോ​കോ​ത്ത​ര ബോ​ൾ-​പ്ലേ​യി​ങ്​ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യ ലി​സാ​ൻ​ഡ്രോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സും ടീ​മി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യേ​കു​ന്നു.

    ന​ഹു​ൽ മൊ​ളി​ന, നി​ക്കോ​ളാ​സ് ടാ​ഗ്ലി​യ​ഫി​ക്കോ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ധ്യ​നി​ര​യും മെ​സ്സി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ റോ​ഡ്രി​ഗോ ഡി ​പോ​ളും ക​ളി മെ​ന​യു​മ്പോ​ൾ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​കു​ന്നു. ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും ജി​യോ​വ​നി ലോ ​സെ​ൽ​സോ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​നി​ര​യ്‌​ക്കൊ​പ്പം, ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്‌​ട്രൈ​ക്ക​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ ലൗ​ട്ടാ​രോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​ൻ ജൂ​ലി​യ​ൻ ആ​ൽ​വാ​ര​സും കൂ​ടി അ​ണി​ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യ്ക്ക് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു ക​ളി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു സം​സ്കാ​ര​വും വി​കാ​ര​വു​മാ​ണ്.

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​െൻറ ക​രു​ത്തി​ൽ

    1978, 1986, 2022 തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യ്ക്കു​ള്ള​ത്. ഡീ​ഗോ മ​റ​ഡോ​ണ, ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി എ​ന്നി​വ​രെ​ക്കൂ​ടാ​തെ ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ ബാ​റ്റി​സ്​​റ്റ്യൂ​ട്ട, ജു​വാ​ൻ റോ​മ​ൻ റി​ക്വ​ൽ​മെ, ജാ​വി​യ​ർ സ​ന​റ്റി, എ​യ്ഞ്ച​ൽ ഡി ​മ​രി​യ, സെ​ർ​ജി​യോ അ​ഗ്യൂ​റോ തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​കോ​ത്ത​ര ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളെ ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്​ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ് അ​വ​ർ. ഇ​ക്കൊ​ല്ല​വും അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യും മെ​സ്സി​യും ത​ങ്ങ​ളെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ല എ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാം.

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    TAGS:ArgentinaworldcupSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Will Argentina perform their magic again on American soil?
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