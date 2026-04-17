    Posted On
    date_range 17 April 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 10:31 AM IST

    സൗ​ദി റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വു​ക​ളി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി വ​സ​ന്തം; ഈ വർഷം ജനിച്ചത് 145ലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ

    സൗ​ദി റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വു​ക​ളി​ൽ പി​റ​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വു​ക​ളി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഈ ​വ​ർ​ഷം വി​വി​ധ റി​സ​ർ​വു​ക​ളി​ലാ​യി 145-ല​ധി​കം വ​ന്യ​ജീ​വി കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പു​ന​രു​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച ഈ ​നേ​ട്ടം രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പ​രി​സ്ഥി​തി പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്. ഇ​മാം അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ്, കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​നം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഒ​റി​ക്‌​സു​ക​ളു​ടേ​താ​ണ്.

    ഇ​മാം അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഒ​റി​ക്‌​സു​ക​ളും 46 സാ​ൻ​ഡ് ഗ​സ​ല്ലു​ക​ളും പു​തു​താ​യി ജ​നി​ച്ചു. കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ 15 ഒ​റി​ക്‌​സ് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​റ​ന്ന​ത്. ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ 2026-​െൻ​റ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം തൊ​ണ്ണൂ​റി​ല​ധി​കം വ​ന്യ​ജീ​വി ജ​ന​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 17 കേ​പ്പ് മു​യ​ലു​ക​ൾ, ചു​വ​ന്ന ക​ഴു​ത്തു​ള്ള ഏ​ഴ് ഒ​ട്ട​ക​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ, പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​ല​ധി​കം റോ​ക്ക് ഹൈ​റാ​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നി​ച്ച ജീ​വി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ത​ന്നെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പു​ന​രു​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പ്ര​ജ​ന​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Gulf NewswildlifeEndangered speciesSaudi ArabiaKing Salman Royal Reserve
    News Summary - Wildlife spring in Saudi Royal Reserves; More than 145 cubs born this year
    Similar News
    Next Story
