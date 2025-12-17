Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവ്യാ​പ​ക മ​ഴ, രാ​ജ്യം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:47 AM IST

    വ്യാ​പ​ക മ​ഴ, രാ​ജ്യം കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​പ​ക മ​ഴ, രാ​ജ്യം കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക്​
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി​യി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്​​ത മ​ഴ​യു​ടെ ദൃശ്യം

    റി​യാ​ദ്​: അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പെ​യ്യു​ന്നു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി ഗ​താ​ഗ​തം അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​യി. നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. റി​യാ​ദി​ന്​ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ ക​യ​റ്റി​വ​ന്ന ഒ​രു ട്ര​ക്ക്​​ വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ​ മ​റി​ഞ്ഞു. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലേ​ക്ക്​ വീ​ണ അ​പ​ക​ട​ത്തി​െൻറ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി. മോ​ശ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. റി​യാ​ദ്​-​അ​ൽ ഖ​ർ​ജ്​ റോ​ഡി​ലെ എ​ക്​​സി​റ്റ്​ 17ൽ ​തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി വ​ലി​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ മു​ങ്ങി ഗ​താ​ഗ​തം മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നു. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും കാ​റ്റും കാ​ര​ണം പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു. റി​യാ​ദ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഞ്ച്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ക​ന​ത്ത മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യം കൊ​ടും ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​െൻറ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്​ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്.



    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം ജീ​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​വി​ശ്യ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഇ​ട​ത്ത​രം മു​ത​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ചി​ച്ചു. ഇ​ത് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​നും വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​നും ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം.

    അ​ൽ​ജൗ​ഫ്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ഖ​സീം, മ​ക്ക, അ​ൽ​ബാ​ഹ, ന​ജ്‌​റാ​ൻ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ​തോ ഇ​ട​ത്ത​ര​മോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ഉ​പ​രി​ത​ല കാ​റ്റി​െൻറ ച​ല​നം വ​ട​ക്ക​ൻ, മ​ധ്യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു വ​രെ​യും തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്ക് വ​രെ​യും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 25-45 കി.​മീ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും. തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ മീ​റ്റ​റി​ൽ അ​ധി​കം എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ആ​ഴ്ചാ​വ​സാ​നം രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ ശീ​ത​ത​രം​ഗം

    റി​യാ​ദ്​: വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന​ടു​ത്ത് എ​ത്തും. ഈ ​ആ​ഴ്ചാ​വ​സാ​നം ആ​ദ്യ​ത്തെ ശീ​ത​ത​രം​ഗം രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ വ​ക്താ​വ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ 12 പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ​ക്ക്​ ശേ​ഷം വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന​ടു​ത്ത് എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, അ​ൽ​ജൗ​ഫ്, അ​ൽ​ഖ​സീം, ഹാ​ഇ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.



    മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ

    പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ

    റി​യാ​ദ്​: മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ റി​യാ​ദി​ലെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച​ അ​വ​ധി ന​ൽ​കു​ക​യും ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ‘മ​ദ്റ​സ​ത്തീ’ വി​ദൂ​ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ (ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ) സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ, ഈ ​തീ​രു​മാ​നം അ​ൽ​അ​ഹ്‌​സ, ദ​മ്മാം, അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ, ഖ​ത്വീ​ഫ്, അ​ൽ​ബ​യ്‌​ദ, അ​ൽ ജു​ബൈ​ൽ, റാ​സ് ത​നൂ​റ, ബ​ഖീ​ഖ്, അ​ൽ​നു​ഐ​രി​യ്യ, ഖ​റി​യ​ത്തു​ൽ ഉ​ൽ​യാ, അ​ൽ​അ​ദീ​ദ് എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക്രി​യ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​യും ദ​ർ​ഇ​യ്യ, അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്, ദി​ലം, ഹ​രീ​ഖ്, ഹു​ത്ത ബ​നീ ത​മീം, ഥാ​ദി​ഖ്, ഹു​റൈം​ല, മു​സാ​ഹ്​​മി​യ, റു​മാ​അ്, ദു​ർ​മാ​അ് എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ൽ​ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലും അ​ധ്യ​യ​ന ദി​നം രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ലാ​ക്കി.

    ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsWidespread rainWeather Updatesgulfnewsmalayalam
    News Summary - Widespread rain, state braces for bitter cold
    Similar News
    Next Story
    X