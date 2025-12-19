Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 9:46 AM IST

    സൗദിയിൽ​ വ്യാ​പ​ക​ മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്​​ച​യും

    റി​യാ​ദ്, ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി
    സൗദിയിൽ​ വ്യാ​പ​ക​ മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്​​ച​യും
    റി​യാ​ദ്: മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്​​ച​യു​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ​ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി​യി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച പ​ക​ലും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്​​ച​യു​മു​ണ്ടാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ മി​ക്ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ശൈ​ത്യ​ത്തി​െൻറ പി​ടി​യി​ല​മ​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ലു​ൾ​പ്പ​ടെ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ട്ടി​ൽ താ​ഴെ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഹാ​ഇ​ൽ, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​ മു​ത​ൽ മൈ​ന​സ്​ ​ലെ​വ​ലി​ലേ​ക്കു​​വ​രെ താ​പ​നി​ല താ​ഴു​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​യി. പ​ഞ്ഞി​ക​ൾ പോ​ലെ മ​ഞ്ഞ്​ പെ​യ്​​തി​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ഴ്​​ച കോ​ച്ചി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ത​ണു​പ്പി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ കൗ​തു​കം പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച റി​യാ​ദ്, അ​ല്‍ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ക​രം സ്​​കൂ​ളു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ ത​ലേ​ദി​വ​സം ത​​ന്നെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ അ​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ‘മ​ദ്​​റ​സ​ത്തീ’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം വ​ഴി വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന്​ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ ദ​റ​ഇ​യ്യ, താ​ദി​ഖ്, ഹു​റൈം​ല, റു​മാ, ദു​ർ​മ, അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്, അ​ൽ ഹ​രീ​ഖ്, അ​ൽ ദ​ലം, മു​സാ​ഹ്​​മി​യ, ഹു​ത്ത ബ​നീ ത​മീം, ദ​വാ​ദ്മി, അ​ഫീ​ഫ്, സു​ൽ​ഫി, മ​ജ്മ​അ, അ​ൽ​ഗാ​ത്ത്, ഷ​ഖ്‌​റ എ​ന്നീ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച പ​ക​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന​​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ പ്ര​വ​ച​നം ശ​രി​വെ​ച്ച്​ റി​യാ​ദി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്രം ബ​ത്​​ഹ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​മാ​ന്യം ശ​ക്തി​യേ​റി​യ മ​ഴ പെ​യ്​​തു. റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റോ​ടും ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടും കൂ​ടി​യ ഇ​ട​ത്ത​രം മു​ത​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ വ​രെ​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ബൂ​ക്ക്, അ​ൽ​ജൗ​ഫ്, ഹാ​ഇ​ൽ, ഖ​സീം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ഇ​ട​ത്ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​പ്പം മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്​​ച​യു​മു​ണ്ടാ​യ​ത്​ ത​ണു​പ്പി​െൻറ കാ​ഠി​ന്യ​മേ​റ്റി.

