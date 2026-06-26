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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:13 AM IST

    ‘നോർക്ക കെയർ പ്ലസ്’ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രവാസികളുടെ വ്യാപക പരാതി

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    ചി​കി​ത്സ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം
    ‘നോർക്ക കെയർ പ്ലസ്’ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രവാസികളുടെ വ്യാപക പരാതി
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    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സ്’ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്നു. നോ​ർ​ക്ക എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ്യ​ത മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​കി​ത്സാ സ​മ​യ​ത്ത് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ക്ലെ​യിം തു​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​താ​യും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ വ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​മ്പ​നി നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ വ​ലി​യ തു​ക ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കോ വി​ധേ​യ​രാ​കു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​െൻറ വ​ള​രെ ചെ​റി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ക​മ്പ​നി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന വ​ൻ​തു​ക രോ​ഗി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി വ​രി​ക്കാ​രെ ചേ​ർ​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് പോ​ളി​സി​യി​ലെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളോ സ​ബ് ലി​മി​റ്റു​ക​ളോ (ഉ​പ​പ​രി​ധി​ക​ൾ) ഹി​ഡ​ൻ ചാ​ർ​ജു​ക​ളോ ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ചി​കി​ത്സ സ​മ​യ​ത്ത് ക്ലെ​യിം തു​ക വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പോ​ളി​സി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മാ​ത്ര​മേ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യും ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വ​രി​ക്കാ​രെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ശു​പ​ത്രി കി​ട​ക്ക​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക കു​രു​ക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​മാ​ന​സി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​യും നോ​ർ​ക്ക​യെ​യും വി​ശ്വ​സി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ത​ങ്ങ​ളോ​ട് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി കാ​ട്ടു​ന്ന ഈ ​പ​ക​ൽ​ക്കൊ​ള്ള​യ്ക്കെ​തി​രെ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ആ​വ​ശ്യം. എ​ന്നാ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ നോ​ർ​ക്ക​യി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ കൈ​മ​ല​ർ​ത്തു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യ്യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് ത​ന്നെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

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    TAGS:NRI Malayalimedical benefitsNorka Roots
    News Summary - Widespread Complaints from Expats Against 'Norka Care Plus' Scheme
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