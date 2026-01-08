Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    8 Jan 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 8:55 AM IST

    കി​രീ​ടം ആ​ർ​ക്ക്?; ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നാ​ളെ

    • എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി - സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​രം
    • ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​യും
    കി​രീ​ടം ആ​ർ​ക്ക്?; ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നാ​ളെ
    1. സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി- റി​യ​ൽ കേ​ര​ള സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും 2. എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്‌.​സി-​സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം (സി​ഫ്) ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന 'സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്' ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നാ​ളെ (വെ​ള്ളി) ന​ട​ക്കും. വെ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി മു​ത​ൽ ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി​യും സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്‌.​സി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ് ജി​ദ്ദ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​ക്ക് ഡി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലോ​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ പൂ​ര​ത്തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ജി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സി​ലൂ​ടെ ലീ​ഡ് നേ​ടി​യ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ സു​ഹൈ​ലി​ലൂ​ടെ ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് വി​റ​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ബീ​ഹ് നേ​ടി​യ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​ടെ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഷി​ബി​ലി​യു​ടെ മി​ന്നു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​വും അ​മീ​ൻ കോ​ട്ട​കു​ത്തി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​വും വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. റി​യ​ൽ കേ​ര​ള ടീം ​അം​ഗം അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ബീ​ഹി​നെ പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്‌.​സി​യെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് റീം ​അ​ൽ​ഉ​ല ഈ​സ്റ്റീ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്‌.​സി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ബി​ബി​ൻ ബോ​ബ​ന്റെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​നൈ​സി​ലൂ​ടെ മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി. ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ൻ​സി​ൽ നേ​ടി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഹാ​ഫ് വോ​ളി ഗോ​ൾ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വി.​പി സു​ഹൈ​ർ, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് താ​രം റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ൻ​സി​ലി​നെ പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ആ​ർ​ച്ചു​ണ് ഇ​വ​ന്റ്സ് എ.​സി.​സി ബി ​ടീ​മി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴ​ട​ക്കി അ​ഹ്‌​ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ചാം​സ് ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​ത​മ​ടി​ച്ച് സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ത്സ​രം എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യാ​ണ് ന്യൂ​കാ​സി​ലി​ന്റെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ളും നേ​ടി​യ​ത്. എ.​സി.​സി ബി​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാ​ഹു​ദീ​ൻ ഒ​രു ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​െൻറ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട് ഷാ​ഫി ന്യൂ​കാ​സി​ലി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ഫി ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഡേ ​ബൈ ഡേ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യാ​സ് എ​ഫ്‌.​സി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ ജെ.​എ​സ്.​സി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്‌.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യാ​സ് എ​ഫ്‌.​സി​ക്കാ​യി അ​മ​ൻ മാ​യ​ൻ, ഇ​മാ​ദ് ഷം​ലാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടു. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ക​ളി മെ​ന​യു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച യാ​സ് എ​ഫ്.​സി താ​രം അ​ൽ​മാ​സി​നെ പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

