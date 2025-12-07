Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:59 AM IST

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം?

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം?
    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ എം.​എ​ൽ.​എ, എം.​പി എ​ന്നി​വ​രേ​ക്കാ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ജ​നോ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്‌​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്.

    പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ പൊ​തു​സ്വ​ത്താ​ണ്. ദി​വ​സ​വും വെ​ളു​ത്ത വ​സ്ത്രം ഇ​ട്ട്​ വ​സ്ത്രം ചു​ളി​യാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. നാ​ടി​െൻറ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ത​ന്നി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സാ​ധി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    നാ​ടി​െൻറ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് റോ​ഡു​ക​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി, വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ വീ​ടു​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി, ന്യാ​യ​വി​ല​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും നാ​ട്ടി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ല​ഹ​രി പോ​ലു​ള്ള അ​ധ​ർ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​യ്​​മ ചെ​യ്യാ​നും നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഉ​ത്സാ​ഹ​ശാ​ലി​ക​ളാ​യി​രി​ക്ക​ണം ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ.

    നാ​ടി​െൻറ ന​ന്മ​ക്കു​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ജ​ന​സേ​വ​ന​വും മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്‌​ഠി​ത​വും അ​ര്‍പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​മാ​ണ് ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ. താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ​ക്കും ഒ​ര​വ​കാ​ശ​വും ത​ഴ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നൊ​രു നി​ർ​ബ​ന്ധ ബു​ദ്ധി ഓ​രോ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ​യും ഉ​ള്ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ന​ന്നാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സു​താ​ര്യ​ത​യും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ ബോ​ധ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​മാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ജാ​തി​മ​ത ചി​ന്ത​ക​ള്‍ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി അ​ർ​ഹ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നും അ​ഴി​മ​തി​യെ​യും കൈ​ക്കൂ​ലി​യേ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് വി​വേ​ച​ന​മി​ല്ലാ​തെ നാ​ടി​െൻറ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​നി​ക്ക് എ​ന്ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​ത​ല്ല പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന് എ​ന്ത് ചെ​യ്തു കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ധ​നാ​ഗ​മ മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​വും അ​ഹ​ങ്കാ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്. സേ​വ​നം തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രോ​ട് വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​സ്സും പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം നി​ർ​ഭ​യ​മാ​യും ആ​രോ​ടും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യോ വി​ദ്വേ​ഷ​മോ മ​മ​ത​യോ പ​ക്ഷ​പാ​ത​മോ കൂ​ടാ​തെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​യാ​കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ന​മ്മു​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യോ മു​ന്ന​ണി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യോ ആ​ണ് ഓ​രോ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യും വോ​ട്ടു തേ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ ജ​യി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ അ​യാ​ള്‍ പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​യ​ല്ല, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണ് എ​ന്ന കാ​ര്യം മ​റ​ന്നു​പോ​ക​രു​ത്. ന​മു​ക്കെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച​വ​രെ​യും ന​മ്മെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രെ​യും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സാ​ര്‍ഥ​ക​മാ​വു​ന്ന​ത്.

