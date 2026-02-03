Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 8:10 AM IST

    വേ​ണ്ട​ത് വി​ദ്വേ​ഷ​മ​ല്ല, വി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം

    കേ​ര​ളം ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം
    വേ​ണ്ട​ത് വി​ദ്വേ​ഷ​മ​ല്ല, വി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം
    ലോ​ക​ത്തി​െൻറ ഏ​ത് കോ​ണി​ലി​രു​ന്ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ​യും മ​ന​സ്സ് സ്വ​ന്തം നാ​ടി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. കേ​ര​ളം കൈ​വ​രി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക-​ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശ​മ​ണ്ണി​ൽ ന​മ്മെ എ​ന്നും അ​ഭി​മാ​ന​ഭ​രി​ത​രാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ, വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും വി​ദ്വേ​ഷ​വും സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​യ​ല്ല ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി​യാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ത​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ൽ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന രീ​തി ഇ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രാ​കേ​ണ്ട​വ​ർ ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്.

    കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി​യ​തെ​ന്നും, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ മൗ​നാ​നു​മ​തി​യോ​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ സാ​ധാ​ര​ണ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും നാം ​ക​ണ്ട​താ​ണ്. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, സ​മാ​ന​മാ​യ ഒ​രു പാ​റ്റേ​ൺ ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്നു. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ-​സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന മൗ​നാ​നു​മ​തി ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ അ​ടി​ത്ത​റ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്.​നാ​ടി​െൻറ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​മാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​രു​ത്ത്. ആ ​ക​രു​ത്ത് ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ദി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യം ഒ​ന്നാ​ണ്: ‘ന​മ്മു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നാ​ള​ത്തെ കേ​ര​ളം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രി​ട​മാ​കു​മോ?’

    വി​ദ്വേ​ഷം വി​ത​യ്ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണി​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, വ​രും​ത​ല​മു​റ​യ്ക്കാ​യി മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ കേ​ര​ള​ത്തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മു​ടെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഭ​ര​ണ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​മ്പോ​ഴു​മാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം അ​ർ​ത്ഥ​വ​ത്താ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക്ക്​ നി​ര​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്.​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ അ​ത്ത​രം പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് പോ​ലും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യോ വി​ദ്വേ​ഷ​മോ ക​ല​ർ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ന​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.​മ​ത​പ​ര​മാ​യ വി​ഭ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ലാ​പ​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന് പ​ക​രം, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ക​സ​ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യാ​കേ​ണ്ട​ത്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യ്ക്കും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ളം ഓ​രോ പൗ​ര​നും സ്വാ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രി​ട​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണം. വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​െൻറ മ​തി​ലു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത, ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി ന​മു​ക്ക് കൈ​കോ​ർ​ക്കാം.

    TAGS:developmentgulfsaudiarabiaPolitics
