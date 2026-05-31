    Posted On
    date_range 31 May 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 8:48 AM IST

    ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ്’

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പു​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ഇ.​ഡി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം, ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ തെ​രു​വ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​രു​ദ്ധ്യ​മാ​ണ്.

    തെ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ട് സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​യി​രി​ക്കെ, തെ​രു​വ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും, സ്വ​ന്തം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​രു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പാ​ണെ​ന്നും സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ.​ഡി റെ​യ്ഡ് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​തി​കാ​രം; ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ബു​റൈ​ദ: സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​വും സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​വു​മാ​യ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​െൻറ വ​സ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡു​ക​ൾ തി​ക​ച്ചും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​നും ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്​​ദു​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​രാ​ക്കാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​െൻറ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ്​ ശൈ​ലി​ക്കെ​തി​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം രം​ഗ​ത്തു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ.​ഡി റെ​യ്ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​നെ യോ​ഗം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    TAGS:keralamED raidCPM
    News Summary - 'What is happening in Kerala is the double standard of the CPM'
